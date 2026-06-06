Le registrazioni dell'Isola dei famosi stanno per cominciare, così Zeudi Di Palma e tutti gli altri concorrenti stanno raggiungendo le Filippine proprio in questi giorni. I fan dell'ex Miss Italia sanno che dovranno fare a meno di lei per più di un mese, quindi hanno deciso di ingannare l'attesa creando un evento social ribattezzato "Zeudiners Awards 2026", un'iniziativa che porterà ad eleggere i miglior tra loro in diverse categorie ancora tutte da svelare.

L'assenza di Zeudi sui social

Solo qualche giorno fa Zeudi ha annunciato che si sarebbe presa una pausa dai social per motivi di lavoro, ma ha rassicurato chi la segue che mamma Maria Rosaria farà qualche live su Twitch al suo posto.

I fan della ragazza sanno benissimo che è in partenza per le Filippine, dove registrerà le puntate dell'Isola dei famosi che poi saranno trasmesse in tv dopo l'estate.

Stando alle informazioni che circolano in rete, la 24enne dovrebbe assentarsi per circa 40 giorni, un periodo lunghissimo per chi è abituato a chiacchierare con lei in diretta quasi ogni sera.

L'idea della community

Per provare a rendere questa lunga attesa un po' più piacevole, però, i fan di Zeudi hanno pensato a un'iniziativa molto particolare e che è stata ribattezzato "Zeudiners Awards 2026".

Nei prossimi giorni, dunque, sui social cominceranno le votazioni per eleggere i migliori in categorie ancora top secret: "Saranno 25 e partiremo con le nomination.

Questo evento lo costruiremo insieme, quindi più partecipazione ci sarà e più bello sarà".

ZEUDINERS AWARDS 2026 🏆



prima avremo le nominations, poi le votazioni finali. in totale ci saranno 25 categorie 🔥



questo evento lo costruiremo insieme, quindi più partecipazione ci sarà e più bello sarà. #zeudiners pic.twitter.com/A2PConz3w6 — rachele (@rachele_caps) June 5, 2026

La prima live di mamma Maria Rosaria

Oggi, 6 giugno, ci sarà la prima live su Twitch senza Zeudi.

La madre della ragazza, infatti, su X ha anticipato che alle 21:00 farà una diretta per confrontarsi con i fan sulla ricetta che preparerà nei prossimi giorni.

"Avrò bisogno del vostro aiuto per scegliere quale piatto internazionale cucinare nella live successiva", ha scritto la signora Maria Rosaria nelle scorse ore.

Ovviamente la donna non potrà spoilerare nulla sull'esperienza che la figlia sta per intraprendere, anche perché il cast dell'Isola dei famosi non è stato ancora ufficializzato e i concorrenti stanno raggiungendo le Filippine proprio in queste ore.