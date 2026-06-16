Le riprese dell'Isola dei famosi sono iniziate da alcuni giorni, per questo dalle Filippine stanno arrivando notizie e indiscrezioni sempre più frequenti. Stando ad una news ancora tutta da verificare, Zeudi Di Palma sarebbe ancora in gioco: l'ex Miss Italia si sarebbe salvata dall'eliminazione della prima puntata e il merito sarebbe anche delle alleanze che avrebbe stretto con la maggior parte degli altri naufraghi.

Importanti novità sul percorso di Zeudi

L'avventura di Zeudi all'Isola dei famosi è cominciata circa quattro giorni fa, quando sono partite le registrazioni di quello che sarà trasmesso su Canale 5 il prossimo autunno.

Lo scorso 15 giugno si sarebbero concluse le riprese della prima puntata e alcune voci sostengono che la 24enne di origini napoletane l'avrebbe superata senza particolari difficoltà.

Si dice, infatti, che Di Palma non sarebbe stata eliminata e che non avrebbe mai rischiato all'inizio di questo percorso così difficile e allo stesso tempo formativo.

I naufraghi tra gruppi e strategie

Un'altra indiscrezione che sembra essere arrivata direttamente dalle Filippine, sostiene che Zeudi si sarebbe integrata immediatamente in questo nuovo contesto e che avrebbe fatto gruppo con alcuni concorrenti (si parla di Francesco Chifalo e Alex Caniggia).

Le alleanze che la giovane avrebbe stretto sin dal primo giorno, dunque, potrebbero aiutarla nel percorso all'Isola dei famosi, soprattutto se intende arrivare fino in fondo.

I fan sperano di vedere la 24enne alle prese con strategie e giochi d'astuzia, cose che probabilmente al Grande Fratello non ha saputo fare bene come chi l'ha superata in finale.

I commenti della community

Le news che stanno circolando sui primi giorni di Zeudi all'Isola sono state accolte con gioia dai suoi sostenitori, soprattutto da chi temeva che avrebbe fatto fatica a entrare in un gruppo di concorrenti così diversi da lei.

"Gli altri sono furbi, sanno che gli conviene averla come alleata", "Brava Zeudi, avanti così", "Sapevo che se la sarebbe cavata", "Non vedo l'ora di guardarla in questa nuova veste", "Siamo tutti orgogliosi, forza", "Secondo me arriverà in finale anche in questo reality", si legge sui social.