Sono passati pochi giorni da quando Zeudi Di Palma ha annunciato che si prenderà una pausa dai social per motivi di lavoro, ovvero per registrare le puntate dell'Isola dei famosi che saranno trasmesse in tv dopo l'estate. I fan della ragazza hanno deciso di affrontare questo periodo unendosi, creando gruppi e iniziative che sicuramente faranno piacere alla naufraga della nuova edizione del reality Mediaset.

Un mese senza social per Zeudi

Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi dovrebbero cominciare il 12 giugno, quindi i concorrenti raggiungeranno le Filippine in questi giorni.

L'altra sera Zeudi ha comunicato ai fan che si prenderà una pausa da Twitch e dai social in generale, ma che a chiacchierare con loro ci penserà sua madre Maria Rosaria.

Anche se dovesse essere eliminata all'inizio dell'avventura, Di Palma non dovrebbe tornare attiva prima di un mese (o quaranta giorni al massimo) e al suo rientro in Italia non potrà parlare di quello che accadrà durante le riprese del reality finché non sarà trasmesso su Canale 5.

La scelta della community

Per provare ad ovviare all'assenza di Zeudi, i suoi sostenitori hanno deciso di unirsi.

"Le Zeudiners stanno organizzando eventi, creando gruppi e tutte vogliono aiutare. Questa è una delle cose più belle che il fandom potesse fare in questo periodo.

Quando Zeudi tornerà dalla pausa, troverà il fandom più unito di prima", si legge su X in questi primi giorni d'assenza di Di Palma dal web.

non pensavo che questa cosa avrebbe unito il fandom così tanto. zeudiners che organizzano eventi, creano gruppi, tante mi scrivono in privato volendo aiutare. è una delle cose più belle viste in questo fandom. zeudi tornerà dalla pausa con un fandom più unito di prima #zeudiners — rachele (@rachele_caps) June 3, 2026

Le prime anticipazioni sulla nuova Isola dei famosi

Zeudi e tutti gli altri naufraghi del cast dovrebbero iniziare l'avventura attorno a metà giugno, ma già in questi giorni raggiungeranno le Filippine per cominciare ad abituarsi al clima e alle prove che dovranno affrontare (a partire dal lancio dall'elicottero nella prima puntata).

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano in queste ore, prima dell'inizio delle registrazioni dell'Isola dei famosi 2026 sarebbero previste 11 puntate: "Il futuro dipenderà dagli ascolti. Se questa versione non dovesse convincere il pubblico, il reality potrebbe essere ridotto e poi messo in pausa per un lungo periodo".