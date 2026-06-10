Le registrazioni dell'Isola dei famosi non sono ancora cominciate, ma dalle Filippine stanno già arrivando indiscrezioni e segnalazioni sui concorrenti che sono sul posto. Deianira Marzano, in particolare, ha svelato che Zeudi Di Palma avrebbe ricevuto bigliettini da parte di fan locali e questo andrebbe contro le regole del reality; la produzione, però, avrebbe deciso di chiudere un occhio nella speranza che non accadrà altre volte.

I rumor prima dell'inizio delle riprese

L'avventura di Zeudi all'Isola dei famosi sta per cominciare: da quanto è emerso negli ultimi giorni, le riprese del reality dovrebbero iniziare il 12 giugno e infatti la conduttrice, l'inviato e alcuni concorrenti sono già nelle Filippine.

In queste ore Deianira Marzano ha attirato l'attenzione dei curiosi condividendo un retroscena che le sarebbe stato confidato da persone affidabili, probabilmente qualcuno che avrebbe contatti con chi lavora per il format Mediaset.

"Zeudi avrebbe ricevuto biglietti da parte di fan locali e questo va contro le regole del programma, infatti i naufraghi non possono avere contatti con nessuno al di fuori della produzione".

La decisione sul futuro di Zeudi

Questa presunta violazione del regolamento, però, non avrebbe avuto conseguenze sulla partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi.

"Da quanto mi è stato riferito, la produzione ha lasciato correre perché non è dipeso da lei", ha concluso Deianira Marzano nel racconto di quello che sarebbe accaduto nelle Filippine a pochi giorni dall'inizio delle riprese del reality.

Alle #zeudiners filippine, avete tutto il mio rispetto! E quando vi ricapita quest'occasione 😄 pic.twitter.com/hssPazgIsK — L.OnTheLoose (@Ifollowcutebit1) June 9, 2026

I commenti sul web

In queste ore sui social si sta parlando molto di quest'episodio, in particolare dell'affetto che i fan continuano a dimostrare a Zeudi da tutte le parti del mondo.

"Zeudiners filippine avete tutto il mio rispetto", "Hanno fatto bene, quando ricapiterà un'occasione del genere", "Per fortuna Zeudi non rischia nulla, sarebbe stato folle", "Nei bigliettini l'avranno avvisata che forse parteciperà Javier? Che cinema", "Ha fan ovunque, ecco perché l'hanno voluta all'Isola", "Questo è il miglior fandom del mondo", "Sto ridendo troppo per questa cosa", si legge su X.