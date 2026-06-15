Com'è iniziata l'avventura di Zeudi Di Palma all'Isola dei famosi? I fan della ragazza se lo stanno chiedendo da giorni, e Lorenzo Pugnaloni potrebbe aver soddisfatto questa loro curiosità in parte. Stando a quello che ha svelato il blogger nella sua newsletter, l'ex Miss Italia avrebbe già fatto gruppo con Francesco Chiofalo, Alex Caniggia e altri naufraghi di grande personalità e per il momento non rischierebbe l'eliminazione perché sarebbe molto amata da tutti.

I rumor su Zeudi dalle Filippine

Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi sono iniziate da pochi giorni, ma dalle Filippine sarebbero già arrivate alcune indiscrezioni sui concorrenti più attesi.

Zeudi, ad esempio, ha una community molto numerosa e il suo esordio nel reality Mediaset è chiacchieratissimo sin da quando è stato annunciato.

La 24enne ha debuttato nel ruolo di naufraga durante lo scorso weekend e si dice che si starebbe trovando molto bene con la maggior parte degli altri partecipanti, in particolare con Chiofalo e Caniggia, con i quali avrebbe già fatto gruppo.

Prime eliminazioni in arrivo

Visto che l'Isola dei famosi 2026 non sarà trasmessa in diretta come le edizioni precedenti, le eliminazioni non saranno decise dal pubblico attraverso il televoto.

Le esclusioni dei naufraghi, infatti, avverranno o tramite prove o attraverso nomination, ma non saranno definitive: chi verrà indicato dalla maggioranza dei partecipanti potrebbe tornare in gioco con una nuova prova oppure accettando di vivere sull'"ultima spiaggia".

Le regole sul ritorno in Italia

Stando a quello che svela Fanpage.it in queste ore, i concorrenti che verranno eliminati definitivamente potranno tornare in Italia, ma dovranno rispettare una serie di regole piuttosto ferree.

Gli ormai ex naufraghi, ad esempio, potranno riprendere possesso dei loro account social, ma non potranno fare neppure un accenno a quello che è accaduto nelle Filippine.

La messa in onda del reality è prevista per il prossimo autunno (non c'è ancora una data ufficiale), ma si dice che il cast dovrebbe essere annunciato a ridosso della fine delle riprese, quindi verso la fine del mese di luglio.