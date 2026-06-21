Sono passati quasi dieci giorni dall'inizio delle riprese dell'Isola dei famosi e sul web stanno circolando tantissime indiscrezioni sui concorrenti più chiacchierati del cast. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano oggi, 21 giugno, nelle Filippine Zeudi Di Palma avrebbe parlato molto della fidanzata Scarlett Plott, del sentimento che le unisce e di quanto starebbe sentendo la sua mancanza da quando non ha più il cellulare.

Le news dalle Filippine

L'avventura di Zeudi all'Isola dei famosi è cominciata nove giorni fa e starebbe proseguendo tra alti e bassi, o meglio questo è quello che si vocifera in rete negli ultimi giorni.

La giovane modella avrebbe già dimostrato forza e spirito di adattamento, ma nella sua prima settimana da naufraga si sarebbe anche lasciata andare a dolci confidenze.

In queste ore, infatti, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sull'ex Miss Italia e su quello che avrebbe confessato agli altri concorrenti del gruppo.

Le belle parole per Scarlett

"Zeudi ha parlato a lungo della persona che frequenta fuori dal reality, descrivendola come una ragazza eccezionale e sempre presente nei momenti difficili. Lei ha anche detto che Scarlett le sa dare tanto amore, che sta sentendo molto la sua mancanza e che è profondamente innamorata", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso sul suo profilo Instagram poche ore fa.

Stando a questa segnalazione, dunque, l'ex Miss Italia starebbe soffrendo nel non poter vedere ma soprattutto sentire la modella inglese alla quale è legata dall'inizio del 2026.

Un mese e mezzo senza Zeudi

I sostenitori di Zeudi hanno subito preso a cuore Scarlett e le stanno molto vicino anche in questo periodo in cui Di Palma è impegnata con le registrazioni dell'Isola dei famosi.

Nei giorni scorsi si è vociferato che la sorpresa per la 24enne a metà percorso non dovrebbe essere la fidanzata (si parla del fratello Joe), quindi le due dovrebbero riabbracciarsi solo quando l'ex Miss Italia tornerà in Italia.

Le riprese del reality termineranno attorno alla fine di luglio, quindi se Zeudi approderà all'ultima puntata vorrà dire che non si farà viva sui social per un altro mese.