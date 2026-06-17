Le riprese dell'Isola dei famosi sono iniziate da meno di una settimana, ma sul web si sta già parlando delle sorprese che potrebbero ricevere i naufraghi nel corso dell'avventura. Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano sui social, Zeudi Di Palma avrebbe fatto una scelta controcorrente: alla produzione che le avrebbe chiesto chi vorrebbe incontrare nelle Filippine, la ragazza avrebbe fatto il nome del fratello Joe e non quello della fidanzata Scarlett Plott.

Retroscena inedito sull'Isola

Quasi ogni giorno circolano news su quello che starebbe accadendo nelle Filippine, dove sono in corso le registrazioni dell'edizione dell'Isola dei famosi che sarà trasmessa in tv dopo l'estate.

Poche ore fa, ad esempio, Deianira Marzano ha attirato l'attenzione dei fan di Zeudi svelando che a breve i naufraghi potrebbero rivedere i loro cari.

"Alcuni parenti potrebbero sbarcare nelle Filippine e sarà la produzione a valutare eventuali ingressi come supporto morale", ha esordito l'esperta di gossip su Instagram.

L'elenco dei parenti in partenza per le Filippine

Stando a questa recentissima indiscrezione, dunque, tra qualche settimana i naufraghi dell'Isola potrebbero riabbracciare persone alle quali vogliono bene.

Secondo l'influencer Marzano, dunque, i concorrenti avrebbero fatto le seguenti scelte: la fidanzata Manuela per Francesco Chiofalo, la moglie Imma per Eva Grimaldi, il fratello Joe per Zeudi Di Palma, il fratello Gianmarco per Luca Onestini, la sorella Elga o il compagno Pago per Serena Enardu, Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli.

Lo sfogo della compagna di Zeudi

Da quando si è saputo che molto probabilmente non sarà lei a fare una sorpresa a Zeudi, Scarlett è stata presa di mira dagli haters.

"Voglio ricordare che gestisco un marchio globale, sto avviando un nuovo progetto e ho una diagnosi di una condizione neurologica. Non capirò mai perché le persone si dedicano a creare problemi agli altri, sono sinceramente sconcertata dalla loro esistenza", ha scritto la modella inglese per replicare agli attacchi che ha ricevuto da chi non comprende la sua scelta di non andare nelle Filippine per dare sostegno alla fidanzata.