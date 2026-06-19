Cosa sta succedendo nelle Filippine? I fan di Zeudi Di Palma hanno cominciato a chiederselo da quando hanno notato che il profilo Instagram della ragazza è tornato attivo dopo quasi due settimane. A confondere i sostenitori della 24enne è stato soprattutto il like che la stessa avrebbe messo all'ultimo post del fratello Joe, un gesto che non potrebbe fare se si trovasse ancora in gara all'Isola dei famosi. Una teoria piuttosto gettonata sul web, però, è quella secondo la quale potrebbe essere stata la mamma dell'ex Miss Italia ad apprezzare la foto del figlio e a pubblicare una foto nelle storie.

Mosse a sorpresa dall'account di Zeudi

Sono passati sette giorni dall'inizio delle riprese dell'Isola dei famosi e secondo Deianira Marzano ci sarebbe già stata un'eliminazione inaspettata.

Nelle ultime ore nella community di Zeudi si è cominciato a parlare di alcune mosse social che nessuno si aspettava, in particolare di un like dell'account di Di Palma all'ultimo post di Joe, il fratello della giovane.

Stando a quello che si legge in rete, questo "mi piace" sarebbe il primo dell'ex Miss Italia (o di chi gestisce il suo profilo Instagram in questo periodo) da quando sono iniziate le registrazioni del reality nelle Filippine.

Le teorie sul web

Lo scorso 18 giugno, dunque, chi c'è dietro all'account Instagram di Zeudi ha messo "mi piace" ad un post e ha caricato una vecchia foto nelle storie.

Tra i fan della ragazza c'è chi è convinto che non sarebbe stata Di Palma a fare tutto questo, anche perché si vocifera che lei si sarebbe salvata dalla prima eliminazione dell'Isola dei famosi, ma c'è anche qualche pessimista che la pensa all'opposto.

"Quindi è stata la mamma o è uscita?", è la domanda che sta impazzando nella community della 24enne nelle ultime ore.

I commenti dei fan

In questo momento nel fandom di Zeudi regna la confusione, ma solamente un'eventuale conferma di mamma Maria Rosaria potrebbe tranquillizzare chi pensa che la ragazza sarebbe già stata eliminata dall'Isola.

"Ma questo like? Non me lo aspettavo", "Cosa significa?", "Ha abbandonato il gioco?", "La madre usa il suo account Instagram?", "Credo che la mamma abbia accesso ai profili della figlia in questo periodo", "Anche al GF la madre metteva like ai post di Joe", "Per me è Maria Rosaria al 100%", si legge su X.