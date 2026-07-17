Mary Jo Campbell, nota al pubblico come MJ Shannon, madre di Kris Jenner e nonna delle sorelle Kardashian-Jenner, è morta all’età di 91 anni. La notizia è stata annunciata da Kris Jenner con un commosso messaggio sui social, dove ha ricordato il profondo legame e il ruolo fondamentale della madre nella vita familiare. Campbell era una figura amata dal pubblico dei reality, un punto di riferimento per il pubblico.

Il ricordo di Kris Jenner e Kim Kardashian

Kris Jenner ha condiviso parole di grande affetto per la madre, sottolineando come MJ avesse trasmesso alla famiglia il valore dell’amore incondizionato e della resilienza.

Jenner ha ricordato che ogni aspetto della sua vita era stato plasmato dalla madre e che ogni suo successo era ispirato dal desiderio di renderla fiera. Anche Kim Kardashian ha reso omaggio alla nonna, definendola "migliore amica" e "compagna di confidenze". Kim ha ricordato che MJ le aveva offerto il suo primo lavoro, trasmettendole valori come l’impegno, la determinazione e la fiducia in sé stessa.

Una vita tra reality e sfide personali

Mary Jo Campbell era diventata un volto familiare grazie alle sue frequenti apparizioni nei programmi ‘Keeping Up with the Kardashians’ e ‘The Kardashians’. Con il suo carattere ironico e i consigli diretti, aveva conquistato un seguito di fan. Nella sua vita, MJ aveva affrontato e superato due volte il cancro, dimostrando una forza d'animo che la famiglia ha sempre indicato come fonte di ispirazione.

In un episodio dedicato al suo novantesimo compleanno, aveva dichiarato che il suo più grande successo era stato crescere le sue due figlie, Kris Jenner e Karen Houghton.

L'eredità di MJ Shannon nel clan

Oltre a essere madre e nonna, MJ Shannon è stata una presenza costante nelle produzioni televisive dedicate al celebre clan. Ha condiviso con la famiglia momenti significativi, diventando una figura di riferimento per le nuove generazioni. Il suo ottimismo e la capacità di affrontare le difficoltà sono stati un esempio. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella famiglia e tra i fan che l’hanno seguita attraverso la televisione.