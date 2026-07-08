In Alto Adige, dove il tifo mondiale si divide tra Italia e Germania, l’assenza delle prime due ha lasciato un vuoto. Un sondaggio tra esponenti politici locali rivela un orientamento verso la Norvegia, scelto per il suo gioco e l'entusiasmo dei tifosi. I rappresentanti locali si schierano con la Norvegia, apprezzando lo spirito vichingo.

Il tifo altoatesino: tra bel gioco e spirito vichingo

Marco Galateo, vicepresidente Provincia di Bolzano, segue le squadre dal gioco avvincente. Christian Bianchi, assessore provinciale, ammira la Norvegia per il suo calcio e il tifo con la “remata vichinga”.

Orgoglio nazionale e fascino degli outsider

Ulli Mair evidenzia investimenti norvegesi in calcio giovanile e formazione allenatori, per l'orgoglio nazionale dei tifosi. L'ex governatore Luis Durnwalder loda la Norvegia per il suo approccio gioioso. Eva Klotz, ex consigliera provinciale, è affascinata dagli outsider come Norvegia e Svizzera. Il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati, simpatizza per l'Argentina, apprezzandone gli impianti.

Norvegia e Haaland: un panorama di preferenze

Il quadro politico altoatesino mostra una pluralità di approcci al tifo: dal bel gioco alla neutralità, all'apprezzamento per gli outsider e le tifoserie originali. La Norvegia emerge come scelta condivisa per il fascino del suo calcio e l'energia del suo tifo.

Al centro di questo interesse c'è Erling Haaland, attaccante norvegese tra i migliori calciatori della sua generazione. Nato a Leeds, rappresenta la Norvegia, dove è cresciuto. Gioca nel Manchester City e ha vinto titoli come UEFA Champions League e Premier League. È il miglior marcatore nella storia della nazionale norvegese.