L'ultima edizione di Amici non ha ottenuto ascolti esaltanti, soprattutto nella fase serale, per questo sarebbe in arrivo una vera e propria rivoluzione. Stando a quello che ha svelato Giuseppe Candela su Dagospia, Maria De Filippi starebbe seriamente pensando di riportare il suo talent alle origini: si parla di una sostituzione dei professori con una commissione tecnica, nella quale dovrebbero figurare anche rappresentanti di discipline sportive (nuova materia della scuola oltre ai classici canto e ballo).

Le novità sul futuro di Amici

L'edizione 2026/2027 di Amici dovrebbe essere molto diversa da quella che si è conclusa lo scorso maggio, o meglio questo è quello che si vocifera sul web da molte settimane.

In queste ore, ad esempio, in rete sta impazzando un'indiscrezione piuttosto spiazzante sul futuro del talent che tornerà su Canale 5 dopo la seconda metà di settembre.

Si dice che Maria De Filippi vorrebbe riportare il format alle origini e per farlo starebbe pensando di sostituire gli insegnanti (tre per categoria) con una commissione composta da tecnici di tutte le discipline rappresentate nella scuola, proprio come accadeva tanti anni fa.

CLAMOROSO! AD AMICI TORNA LA COMMISSIONE TECNICA, VIA I PROFESSORI. SI TORNA ALLA VECCHIA SCUOLA



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Il parere degli spettatori

La prossima edizione di Amici dovrebbe proporre molte novità, una serie di cambiamenti che il pubblico ha chiesto per anni tramite i social.

"Quindi si tornerà alla vecchia scuola? Clamoroso", "Alla fine tutte le critiche degli ultimi mesi hanno dato i loro frutti", "Finalmente si cambia", "Ci son voluti 10 anni, ma forse stanno capendo qual è la strada giusta", "Speriamo", "Non ci credo finché non lo vedo", "Magari", "Si sono svegliati?", "Bene", "Era ora", si legge su X in queste ore.

L'addio di Anna Pettinelli e una nuova materia

Nel cast della nuova edizione di Amici non ci sarà sicuramente Anna Pettinelli, che ha accettato il ruolo di concorrente di Tale e quale show proprio nel periodo in cui la scuola riaprirà i battenti.

Si dice, inoltre, che oltre al canto e al ballo ci sarà una nuova materia: i ragazzi dovrebbero misurarsi anche con alcune discipline sportive (non si sa ancora quali) e il tecnico di riferimento potrebbe essere Alessio Sakara.