Debutta in prima visione su Sky Cinema il film Gli occhi degli altri, diretto da Andrea De Sica. La pellicola, con protagonisti Jasmine Trinca e Filippo Timi, sarà trasmessa giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e accessibile on demand, anche in 4K.

L'opera, presentata in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2025, trae libera ispirazione da una delle vicende di cronaca più discusse dell'Italia degli anni Sessanta: il celebre caso Casati Stampa. Nel film, Filippo Timi interpreta Lelio, un marchese ricco e influente, mentre Jasmine Trinca veste i panni di Elena, ruolo che le è valso il prestigioso Premio 'Monica Vitti' come Miglior Attrice alla Festa del Cinema di Roma per questa interpretazione.

La regia di Andrea De Sica, già vincitore del Nastro d’Argento 'Hamilton Behind The Camera Award', guida una narrazione intensa che esplora le sfumature di emozioni e ossessioni. Il film mette al centro temi universali come il desiderio, il possesso, il potere e la violenza. La storia si svolge sull'isola di Zannone, nelle Isole Pontine, scenario naturale che contribuisce a delineare la spirale di violenza e ossessione tra i protagonisti.

Un dramma psicologico che rilegge una storia italiana

Gli occhi degli altri si distingue per la sua capacità di dialogare con tematiche attuali, pur mantenendo l'ambientazione negli anni Sessanta. Andrea De Sica costruisce un dramma psicologico profondo, basandosi su eventi reali che hanno segnato la cronaca nazionale e catturato l’interesse collettivo.

La produzione sottolinea come il film indaghi “un amore ossessivo e il desiderio di possesso, legati a una delle pagine più controverse della cronaca italiana dell’epoca”.

Il film, prodotto da Vivo film, Wildside (gruppo Fremantle) e Vision Distribution in collaborazione con Sky, va oltre la semplice ricostruzione dei fatti di cronaca. Insiste invece sulle complesse sfaccettature delle relazioni umane, indagando le dinamiche emotive dei protagonisti in uno scenario volutamente isolato e carico di tensione. La scelta dell’isola di Zannone contribuisce a rendere visivamente efficace la narrazione, enfatizzando il senso di solitudine e l'opposizione al mondo esterno che caratterizzano la vicenda.

Il film tra le novità dell’estate 2026 su Sky e in streaming

Gli occhi degli altri si posiziona tra i titoli di punta proposti da Sky Cinema e NOW nell’estate 2026. Il film punta su una combinazione vincente di regia d’autore, interpreti pluripremiati e un soggetto di forte impatto, assicurando una visione che fonde elementi di thriller psicologico e cronaca nera. La presenza di Jasmine Trinca, già riconosciuta per la sua versatilità, e di Filippo Timi, attore dall’intensa capacità interpretativa, contribuisce a elevare la qualità complessiva del progetto.

La pellicola si inserisce così all’interno di un’offerta particolarmente ricca di cinema di qualità per il pubblico italiano nel mese di luglio.

Questo conferma l’impegno delle principali piattaforme a portare opere originali e rilevanti, anche grazie alla collaborazione con realtà produttive di eccellenza come Vision Distribution e Wildside. L’attenzione riservata alla trasmissione in 4K e alla disponibilità on demand sottolinea il ruolo centrale della fruizione digitale per la distribuzione di contenuti cinematografici contemporanei.