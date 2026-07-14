La nota conduttrice televisiva Andrea Delogu ha scelto i suoi canali social per presentare ufficialmente il nuovo compagno, Alessandro Marziali, condividendo un tenero e significativo selfie di coppia. L'immagine, che li ritrae abbracciati e sorridenti, è stata scattata in un momento di intimità sul divano di casa e accompagnata dalla didascalia "Lucky Girl", espressione che si traduce in "ragazza fortunata". Questo scatto rappresenta la prima pubblicazione ufficiale della coppia sui social media, un gesto che conferma apertamente la loro relazione dopo mesi di indiscrezioni e avvistamenti che avevano già alimentato le voci sulla loro unione, in particolare a seguito di alcune apparizioni pubbliche nella Capitale.

Andrea Delogu: tra impegni professionali e la gioia della vita privata

Impegnata attivamente nella conduzione del programma televisivo "La porta magica", Andrea Delogu ha deciso di aprire uno spiraglio sulla sua sfera più intima, condividendo con i suoi follower un momento di felicità personale. Sebbene la relazione con Alessandro Marziali fosse già stata oggetto di conferme indirette, la pubblicazione di questo selfie assume un valore simbolico, rappresentando un ulteriore passo nella condivisione della loro storia d'amore. Anche Marziali, dal canto suo, aveva precedentemente condiviso uno scatto che lo ritraeva insieme a Delogu, immortalati dietro le quinte del TIM Summer Hits, l'importante evento musicale che la conduttrice ha presentato al fianco di Carlo Conti, dimostrando una reciproca volontà di rendere pubblica la loro unione.

Chi è Alessandro Marziali, il nuovo compagno di Andrea Delogu

Alessandro Marziali, nato nel 1998, ha origini anconetane ma risiede ormai da diversi anni nella città di Roma. La sua carriera professionale si sviluppa lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, essendo attivo nel settore del marketing e delle vendite. Marziali si distingue per il suo profilo estremamente riservato e discreto, una scelta che mantiene nonostante la sua relazione con una figura pubblica di spicco come Andrea Delogu. Questa propensione alla privacy è evidente anche nella sua decisione di mantenere privato il proprio account social. Oltre agli impegni lavorativi, coltiva una profonda passione per lo sport e, in passato, ha anche ricoperto il ruolo di maestro di tennis, rivelando un lato dinamico e poliedrico della sua personalità.

La nascita della relazione e la decisione di uscire allo scoperto

La storia d'amore tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali ha preso il via negli ultimi mesi del 2025. I primi avvistamenti pubblici, avvenuti per le strade di Roma, avevano già iniziato a suggerire l'esistenza di un legame sentimentale, che nel corso del tempo si è progressivamente consolidato. La coppia è stata infatti notata sempre più spesso insieme, in atteggiamenti che testimoniavano la crescente profondità e serietà del loro rapporto. La decisione di pubblicare la prima foto ufficiale sui social media rappresenta un momento culminante e significativo per entrambi, segnando l'inizio di una nuova e più aperta fase della loro relazione, ora pienamente condivisa con il pubblico e i numerosi fan della popolare conduttrice televisiva.