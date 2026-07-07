Le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 13 al 19 luglio. Hope sembra messa all'angolo dopo che è stata licenziata da Steffy Forrester, ma Carter è pronto ad aiutarla.

Nelle puntate in onda nella seconda settimana di luglio su Canale 5, l'improvvisa complicità tra Carter e Hope si trasformerà in una vera e propria alleanza strategica. Carter, ormai stanco di subire le decisioni di Ridge e Steffy, deciderà di passare al contrattacco.

L'avvocato presenterà una strategia per salvare la linea Hope for the Future. Una proposta a dir poco provocatoria: integrare elementi della Brooke’s Bedroom, la storica linea di lingerie firmata Brooke Logan, per dare un nuovo impulso alle vendite.

Hope come modella di intimo: le anticipazioni di Beautiful

La parte più controversa della proposta di Carter sarà l'idea di far posare Hope stessa come modella di lingerie. L'intento di Carter non è solo commerciale. Sembra che sotto sotto l'avvocato sia spinto anche da una passione segreta nei confronti della giovane Logan.

Presto, Carter si lascerà irretire da fantasie sempre più ardite su Hope. La immaginanerà in lingerie. E stimolato da tali visioni, incoraggerà la giovane a lasciarsi andare e a usare il suo fascino per promuovere il rilancio del brand.

Hope reagirà inizialmente con sorpresa. Per istinto si sentirà quasi offesa dalla natura audace della proposta. Ma la prospettiva di andare contro Steffy riuscirà a farle cambiare idea.

La giovane Logan comincerà quindi a considerare seriamente l'opzione del nuovo progetto, sia per dimostrare il proprio valore che per riprendere un ruolo importante in azienda.

Carter e Hope appaiono destinati ad avvicinarsi sempre di più. All'orizzonte c'è un'alleanza dai contorni opachi. Un legame che genererà presto sconcerto e poi scandalo. E le novità alla Forrester Creations non si esauriscono qui. Katie incoraggerà suo figlio Will a fare uno stage nell'azienda di moda.

Negli Stati Uniti, molti spettatori di lunga data, abituati all'immagine di Hope come ragazza pura e sensibile hanno reagito con sdegno alla novità. C'è chi ha definito questa storyline forzata, chi ha invece denunciato un'evoluzione narrativa che tradisce lo spirito del personaggio o addirittura ne degrada la personalità.

Presto il pubblico italiano potrà giudicare in autonomia. Hope potrebbe infatti davvero accettere di fare la modella di lingerie solo per ripicca o ambizione.

Riassunto delle ultime puntate

Le ultime puntate della soap americane hanno raccontato la scoperta della colpevolezza di Luna in merito ai recenti omicidi che hanno sconvolto Los Angeles e i Forrester. Dopo che la verità è emersa, Luna è stata arrestata. Sua madre e RJ Forrester stanno ancora cercando di elaborare il trauma.

Nel frattempo, dopo essere scampata ai progetti cruenti di Luna, Steffy Forrester ha ripreso controllo della sua vita. E ha ricominciato ad attaccare Hope Logan, l'eterna nemica che ha osato baciare suo marito Finn.