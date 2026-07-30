La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara a rivoluzionare gli equilibri della soap di Rai 1 con un mix di addii, ritorni e nuovi personaggi destinati a cambiare le principali storyline. Tra le notizie che stanno facendo più discutere i fan c'è soprattutto l'uscita di scena di Rosa Camilli, protagonista di un epilogo drammatico che segnerà profondamente il futuro di Marcello Barbieri.

Rosa esce definitivamente di scena: il personaggio muore

Le anticipazioni sulla nuova stagione confermano che Rosa Camilli non farà più parte del cast.

Dopo il delicato intervento al cuore affrontato in seguito agli eventi conclusivi della passata stagione, la giovane non riesce a sopravvivere alle complicazioni post-operatorie, lasciando nello sconforto Marcello e tutte le persone che le erano vicine.

La morte del personaggio rappresenta uno dei colpi di scena più forti mai proposti dalla soap quotidiana e apre una fase completamente nuova della narrazione. Per Marcello Barbieri inizierà infatti un lungo percorso di elaborazione del lutto, mentre la sua vita sentimentale e professionale subirà inevitabilmente importanti cambiamenti.

Chi resta nel cast della nuova stagione

Nonostante questa importante perdita, molti dei protagonisti continueranno a essere al centro delle vicende ambientate nella Milano del 1967.

Tra i personaggi confermati figurano:

Marcello Barbieri , chiamato ad affrontare il dolore per la scomparsa di Rosa.

, chiamato ad affrontare il dolore per la scomparsa di Rosa. Adelaide di Sant'Erasmo , ancora protagonista delle principali dinamiche familiari e imprenditoriali.

, ancora protagonista delle principali dinamiche familiari e imprenditoriali. Umberto Guarnieri , destinato a vivere nuovi scontri e alleanze.

, destinato a vivere nuovi scontri e alleanze. Odile , sempre più coinvolta nelle vicende della famiglia Sant'Erasmo.

, sempre più coinvolta nelle vicende della famiglia Sant'Erasmo. Le storiche Veneri del Paradiso, insieme ai dipendenti del grande magazzino, che continueranno a rappresentare il cuore della soap.

I personaggi storici manterranno quindi un ruolo centrale, mentre gli autori introdurranno nuove figure pronte a rimescolare gli equilibri.

Sette nuovi ingressi cambiano gli equilibri della soap

La nuova stagione sarà caratterizzata anche dall'arrivo di sette nuovi personaggi, destinati a portare misteri, rivalità e nuove storie d'amore.

Tra le novità più attese spicca la famiglia Corsi, destinata ad avere un ruolo importante nelle nuove trame. In particolare farà il suo ingresso Carla Corsi, imprenditrice rimasta vedova, che arriverà a Milano insieme ai suoi familiari dando vita a nuove dinamiche che coinvolgeranno anche il Paradiso e la Galleria Milano Moda.

L'obiettivo degli sceneggiatori sembra essere quello di rinnovare profondamente il racconto senza rinunciare ai personaggi più amati dal pubblico.

Un nuovo inizio per Il Paradiso delle Signore

L'uscita di scena di Rosa rappresenta una vera svolta narrativa. La soap ripartirà infatti da un evento drammatico che cambierà definitivamente il destino di Marcello e offrirà spazio a nuove storie, nuovi amori e nuove rivalità.

Con un cast rinnovato e numerosi ingressi, la prossima stagione punta a inaugurare un capitolo completamente diverso, mantenendo però al centro l'atmosfera che da anni rende Il Paradiso delle Signore uno degli appuntamenti più seguiti del pomeriggio televisivo.