Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 3 al 9 agosto, Liam Spencer confesserà al padre Bill e al fratello Will il desiderio di riconquistare Hope per ricostruire il proprio nucleo familiare. La reazione del patriarca, tuttavia, sarà di evidente scetticismo.

Il cinico editore dirà chiaramente al figlio che è del tutto inutile illudersi: quel matrimonio è ormai giunto al capolinea e non ha senso investire ulteriori energie mentali e sentimentali in una causa persa. Nonostante i severi avvertimenti del padre, Liam dichiarerà di non aver mai superato la fine della relazione con Hope e di essere determinato a fare di tutto per riconquistarla.

Nel frattempo, Hope Logan apparirà focalizzata quasi unicamente sulla sfera professionale. La figlia di Brooke si mostrerà infatti sempre più intrigata dalla possibilità di rivendicare un ruolo di rilievo all'interno della Forrester Creations, spronata dal suo nuovo alleato e corteggiatore, il legale Carter Walton.

Negli uffici della maison, tuttavia, la tensione sarà evidente: prima di un'importante riunione aziendale, Hope manifesterà tutta la propria insicurezza. Il timore di subire l'ennesimo boicottaggio da parte di Steffy è concreto. Hope sa bene che la co-CEO intende estrometterla dall'azienda per ragioni d'affari, ma anche per tenerla a debita distanza da sé e soprattutto da suo marito, il dottor Finn.

Beautiful, puntate fino al 9 agosto: Bill Spencer critica suo figlio

Gli attriti tra Steffy Forrester (interpretata da Jacqueline MacInnes Wood) e Hope Logan (Annika Noelle) si confermano così il motore trainante delle dinamiche aziendali della soap. Steffy continuerà a utilizzare i dati di bilancio incerti della linea Hope for the Future come leva per ridimensionare o cancellare definitivamente la collezione. Oltre alle questioni economiche, sul fondo restano mai risolti i vecchi rancori personali e le gelosie reciproche.

Hope potrà però contare sul fermo sostegno di Carter, uomo verso il quale sta scoprendo un interesse di natura sensuale. La giovane Logan non appare minimamente sfiorata dall'idea di tornare con l'ex marito, confermando l'intuizione del cinico Bill Spencer.

Nel colloquio con il figlio, Bill cercherà di spiegare come la rottura tra Liam e Hope non sia dipesa da un banale equivoco risolvibile con un chiarimento. La crisi affonda le radici nel controverso riavvicinamento di Hope a Thomas Forrester. Cioè l'uomo che per anni l'ha perseguitata e che le ha nascosto la verità sulla nascita della piccola Beth. Per Bill, il fatto che Hope abbia ceduto al fascino di Thomas rappresenta un punto di non ritorno morale e psicologico.

Non solo: nella visione di Bill, Liam non è mai stato un partner pienamente risolto. Il suo storico ed eterno pendolarismo affettivo tra Steffy e Hope ha minato alla base la stabilità di entrambi i rapporti. Qualsiasi tentativo di riavvicinamento a Hope verrebbe dunque inevitabilmente inquinato dalle dinamiche mai chiuse con Steffy.

Applicando la propria forma mentis imprenditoriale anche agli affetti, Bill ribadirà il concetto di "ritorno sull'investimento": un'unione che ha già mostrato falle strutturali non merita ulteriori finanziamenti emotivi. Ciononostante, Liam non arretrerà, confermandosi nel ruolo dell'idealista incastrato nella convinzione che l'amore puro debba superare ogni ostacolo, del tutto ignaro del fatto che Hope si stia in realtà legando sempre di più a Carter.

Recap delle ultime puntate: il caso Taylor

Nelle puntate precedenti, la narrazione si è concentrata sulle precarie condizioni di salute di Taylor Hayes. Convinta di essere affetta da una grave forma di insufficienza cardiaca e ormai prossima alla fine, la donna ha rivissuto traumi mai superati, primo fra tutti il dolore per la scomparsa della figlia Phoebe.

Avvertendo la fragilità dell'ex moglie, Ridge le si è stretto attorno per convincerla a sottoporsi a un percorso di cura. Per aiutarla a ritrovare la pace interiore, la raccomandata guida olistica Shandra ha coinvolto la coppia in una seduta meditativa ad alta intensità emotiva (la posizione Yab-Yum), durante la quale Brooke li ha sorpresi abbracciati, riaprendo le storiche gelosie tra le due famiglie.

Successivamente, si è scoperto che Taylor soffre in realtà della "sindrome del cuore spezzato [VIDEO]" (cardiomiopatia da stress). Ciononostante, la dottoressa ha espressamente chiesto all'ex marito di non rivelare a nessuno la vera natura della sua condizione.