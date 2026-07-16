La semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo italiano nella serata del 15 luglio, registrando numeri eccezionali. Trasmessa su Rai 1, la partita ha dominato il prime time, attestandosi come il programma più visto con un totale di 9.447.000 telespettatori e uno straordinario 52,27% di share. L'incontro, andato in onda dalle 21 alle 23.02, ha mostrato una crescita costante dell'interesse: il primo tempo ha coinvolto 8.855.000 spettatori con il 47,3% di share, mentre il secondo tempo ha raggiunto l'impressionante cifra di 9.945.000 spettatori, toccando un picco del 56,8% di share.

I Dati degli Altri Programmi in Prima Serata

Lontano dal successo calcistico, il film ‘Ricomincio da me’, proposto da Canale 5, si è posizionato al secondo posto tra le preferenze del pubblico, attirando 1.383.000 telespettatori e un 9,5% di share. Su Rai 3, il programma ‘Un giorno in pretura’ ha interessato 677.000 spettatori, ottenendo il 3,88% di share. Italia 1 ha trasmesso il film ‘Billy Elliot’, che ha raccolto 553.000 spettatori con il 3,39% di share.

Le altre reti hanno registrato dati più contenuti. Rai 2 con ‘Un oggi alla volta’ ha totalizzato 345.000 spettatori e il 2% di share. Su Rete 4, il film ‘L’amore è eterno finché dura’ ha coinvolto 395.000 spettatori, pari al 2,5% di share.

La7 ha proposto ‘Un giorno come tanti’, che è stato seguito da 375.000 spettatori, raggiungendo il 2,2% di share.

Il Netto Distacco della Semifinale Mondiali

Analizzando i risultati delle emittenti minori, Tv8 ha presentato il film ‘Mia moglie per finta’, che ha intrattenuto 209.000 spettatori con l'1,3% di share. Sul Nove, il film ‘Brave ragazze’ ha radunato 215.000 spettatori, registrando l'1,4% di share. Il confronto tra gli ascolti della serata evidenzia in modo inequivocabile il dominio della semifinale dei Mondiali. Nessun altro programma ha superato la soglia del 10% di share, a dimostrazione del fortissimo richiamo esercitato dal calcio internazionale e dall'importanza dell'evento sportivo.

La serata del 15 luglio ha dunque confermato la straordinaria capacità della programmazione sportiva di Rai 1 di attrarre un vastissimo pubblico. La partita Inghilterra-Argentina ha letteralmente monopolizzato l'attenzione dei telespettatori italiani, relegando le altre proposte televisive a quote di mercato decisamente marginali.