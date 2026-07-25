La serata televisiva di venerdì 24 luglio ha incoronato Rai1 come rete leader del prime time, grazie al successo di ‘Tim Summer Hits’. Lo show musicale ha catturato l'attenzione di 1.767.000 spettatori, raggiungendo un notevole share del 16,7% nella fascia oraria compresa tra le 21:57 e le 00:21. Questo risultato ha permesso a Rai1 di superare la concorrenza, affermandosi come la scelta prediletta dal pubblico italiano in una serata ricca di proposte.

Ascolti delle altre reti in prima serata

La competizione si è fatta sentire anche sulle altre principali emittenti.

Su Canale5, il film ‘L’Erede’ si è aggiudicato il secondo posto, attirando 1.509.000 spettatori e un solido 14,2% di share. A seguire, Rete4 ha registrato un buon risultato con ‘Quarto Grado’, che ha totalizzato 897.000 spettatori, pari al 9,2% del pubblico. Tra le altre proposte del prime time, Italia1 ha trasmesso ‘Chicago Fire’, che ha incollato davanti al video 858.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3, il film ‘Amiamoci finché siamo vivi’ ha interessato 672.000 spettatori, ottenendo il 5% di share. La replica de ‘L’Ispettore Coliandro 6’ su Rai2 ha intrattenuto 641.000 spettatori, con uno share del 5,1%. Infine, le reti minori hanno contribuito al panorama degli ascolti: La7 con ‘Il Naufragio della Andrea Doria’ ha raggiunto 403.000 spettatori e il 3%; su Tv8, ‘I delitti del BarLume’ hanno raccolto 328.000 spettatori (2,6% di share); e sul Nove, ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha radunato 320.000 spettatori, pari al 2,5% di share.

Fasce di Access Prime Time e Preserale

Anche nelle fasce precedenti la prima serata, l'attenzione del pubblico è stata elevata. In access prime time, Canale5 ha dominato con ‘La Ruota della Fortuna’, che ha conquistato ben 3.964.000 spettatori e un impressionante 27,7% di share. Precedentemente, la versione ‘Gira La Ruota della Fortuna’ aveva già attratto 3.073.000 spettatori con il 21,9%. Sul fronte Rai1, ‘L’Eredità Summer’ ha registrato un solido risultato con 2.474.000 spettatori e il 17,3% di share. Passando al preserale, Rai1 ha mantenuto la leadership con ‘Reazione a Catena’, che ha coinvolto 2.907.000 spettatori e un elevato 25% di share. Su Canale5, ‘The Wall’ ha ottenuto un buon riscontro, totalizzando 1.859.000 spettatori e il 17,8% di share.

Bilancio della giornata televisiva del 24 luglio

Il 24 luglio si è rivelato una giornata di intensa competizione televisiva, con Rai1 che ha dimostrato una notevole forza non solo nel prime time, ma anche nelle strategiche fasce di access e preserale. I dati di ascolto confermano la costante preferenza del pubblico per i programmi di intrattenimento musicale e i quiz televisivi, generi che continuano a garantire ampi consensi. L'offerta variegata delle diverse emittenti ha permesso agli spettatori di scegliere tra un'ampia gamma di contenuti, dalle fiction agli approfondimenti, fino agli show di successo, delineando un panorama televisivo dinamico e sempre coinvolgente.