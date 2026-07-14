Nella serata del 13 luglio, il panorama televisivo italiano ha visto ‘Temptation Island’ su Canale 5 affermarsi come il programma più seguito. Il reality show ha catturato l'attenzione di ben 3.752.000 telespettatori, raggiungendo un impressionante share del 30,31%. Questo risultato ha posizionato la trasmissione nettamente al vertice degli ascolti del prime time, confermandola come uno dei format di maggiore successo e gradimento per il pubblico.

Gli altri programmi in prima serata

Al secondo posto tra le proposte più viste della serata si è classificata ‘La Partita del Cuore’, trasmessa su Rai1, che ha registrato 1.541.000 telespettatori, pari a un significativo 12,41% di share.

Su Rai2, la replica di ‘Boss in Incognito’ ha intrattenuto 583.000 spettatori, con il 4,4% di share. Italia1 ha presentato ‘Cash Out – I maghi del furto’, che ha coinvolto 968.000 telespettatori e un 6,3% di share. Rai3 ha proposto ‘Filorosso’, raggiungendo 551.000 spettatori (4,4% di share), mentre su Rete4 il film ‘Potere assoluto’ ha totalizzato 603.000 spettatori (4,4%). La7, con ‘In Onda Prima Serata’, ha ottenuto 690.000 telespettatori e il 4,4% di share. Tra le altre emittenti, Tv8 ha mandato in onda ‘La maschera di Zorro’, visto da 368.000 spettatori (2,7% di share), e sul Nove ‘Little Big Italy’ ha raccolto 323.000 telespettatori (2,2% di share).

Il primato di ‘Temptation Island’ e il quadro degli ascolti

Il successo di ‘Temptation Island’ evidenzia la sua notevole capacità di attrarre un vasto pubblico nel palinsesto estivo di Canale 5, mantenendo una posizione di assoluto rilievo tra le offerte televisive. Gli ascolti delle altre reti, sebbene distribuiti in modo abbastanza equilibrato, non sono riusciti ad avvicinarsi ai numeri eccezionali del reality. La serata del 13 luglio ha quindi mostrato una chiara preferenza del pubblico per i contenuti di intrattenimento e i format di reality, distinguendosi nettamente dalle altre proposte di prima serata.