La serata televisiva di martedì 21 luglio 2026 ha decretato Rai1 come leader del prime time, grazie all'ottimo riscontro ottenuto da ‘Tim Summer Hits’. Lo show musicale estivo ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico, registrando un ascolto medio di 2.015.000 spettatori e conquistando un significativo share del 18,6%. Questo risultato ha permesso alla rete ammiraglia Rai di imporsi sulla concorrenza, evidenziando il forte appeal dei programmi di intrattenimento musicale durante la stagione estiva.

I risultati delle altre reti in prima serata

Nella stessa fascia oraria, Canale5 ha proposto il film ‘Delibal – Dolce veleno’, che ha raccolto un seguito di 1.397.000 spettatori, raggiungendo uno share del 12,4%. Un dato che posiziona la rete Mediaset al secondo posto nel prime time. La7, con il suo approfondimento ‘In Onda Prima Serata’, ha interessato 951.000 spettatori, totalizzando il 6,7% di share. Su Italia1, il film ‘Safe House – Non fidarti di nessuno’ è stato visto da 879.000 spettatori, con uno share del 6,4%, dimostrando un discreto interesse per il genere thriller. Rete4 ha trasmesso la commedia ‘Poveri ma ricchi’, che ha totalizzato un ascolto medio di 647.000 spettatori e uno share del 4,9%.

Le reti secondarie della Rai hanno registrato numeri più contenuti: Rai2, con ‘Storie al Bivio di Sera’, ha interessato 336.000 spettatori, pari al 3,5% di share, mentre Rai3, che proponeva ‘L’Italia che Guarda’, è stato seguito da 319.000 spettatori, con uno share del 2,3%.

Il successo nell'access prime time: ‘La Ruota della Fortuna’ trionfa

La battaglia degli ascolti si è accesa anche nella fascia dell'access prime time, dove Canale5 ha dominato con il celebre game show ‘La Ruota della Fortuna’. Il programma ha conquistato un pubblico vastissimo, con un ascolto medio di ben 4.209.000 spettatori e un impressionante share del 26,7%, confermando la sua indiscussa leadership in questa fascia oraria.

Rai1 ha risposto con ‘L’Eredità Summer’, versione estiva del popolare quiz, che ha comunque ottenuto un eccellente risultato, coinvolgendo 2.672.000 spettatori e raggiungendo un share del 17%. Questi dati sottolineano la consolidata preferenza del pubblico italiano per i quiz e i game show nella fascia preserale, capaci di fidelizzare un'ampia platea prima dell'inizio della prima serata.

In sintesi, la serata del 21 luglio 2026 ha evidenziato una chiara affermazione di Rai1 nel prime time grazie al successo di ‘Tim Summer Hits’, mentre Canale5 ha dimostrato la sua forza nell'access prime time con il trionfo di ‘La Ruota della Fortuna’. La distribuzione degli ascolti tra le diverse reti ha mostrato un panorama televisivo variegato, con il pubblico che ha spaziato tra intrattenimento musicale, film, talk show e quiz, confermando le diverse abitudini di visione degli spettatori italiani.