L'acclamato artista portoricano Bad Bunny ha concluso il suo tour mondiale con l'ultima tappa a Bruxelles. La sua tournée è stata però segnata da un imprevisto in Italia, dove la seconda data milanese del concerto, prevista all'Ippodromo Snai La Maura, è stata annullata. La decisione di interrompere e cancellare lo spettacolo è stata presa a causa di un violento e improvviso temporale che ha colpito Milano, impedendo di proseguire l'evento in sicurezza per il pubblico e lo staff.

Durante l'ultima esibizione del tour, Bad Bunny ha rivolto un pensiero ai suoi fan italiani, ricordando l'accaduto a Milano.

L'artista ha sottolineato come la scelta di fermare lo show fosse dettata da impellenti motivi di sicurezza. Con un messaggio di affetto, ha espresso il desiderio di tornare a esibirsi nel capoluogo lombardo, promettendo ai suoi sostenitori italiani un futuro ritorno sul palco.

Gestione dell'emergenza e sicurezza a Milano

La serata del concerto annullato è stata caratterizzata da un repentino e severo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con pioggia intensa e una grandinata di eccezionale intensità. Questo scenario ha richiesto l'attivazione immediata delle procedure di emergenza, frutto di una pianificazione meticolosa e di una stretta collaborazione tra autorità competenti e organizzazione.

Il deflusso dei circa settantottomila spettatori presenti all'Ippodromo Snai La Maura è avvenuto in modo ordinato e controllato, dimostrando l'efficacia del sistema di sicurezza predisposto. Le persone che hanno richiesto assistenza sanitaria sono state tutte classificate in codice verde, riportando esclusivamente conseguenze minori riconducibili direttamente alla grandinata. Questo dato conferma l'assenza di criticità legate all'organizzazione o alla struttura, evidenziando come la sicurezza del pubblico sia stata la priorità assoluta e sia stata garantita con successo.

Rimborsi per i biglietti e modalità operative

In seguito all'annullamento del concerto, Live Nation ha comunicato le modalità e le tempistiche per il rimborso dei biglietti.

Tutti i possessori di un titolo d'ingresso riceveranno il rimborso integrale del prezzo del biglietto, a cui si aggiunge il 15% del diritto di prevendita.

Per gli acquisti effettuati online, il processo di rimborso sarà automatico, con l'importo accreditato direttamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato. Le procedure di rimborso saranno avviate nei prossimi giorni. Chi ha acquistato i biglietti presso i punti vendita fisici o alla biglietteria dovrà presentare una specifica richiesta tramite una piattaforma dedicata, accessibile per un periodo di tempo definito.

Per le transazioni con Carte della Cultura o Carta del Docente, è previsto un credito di pari importo al valore del biglietto (prezzo del biglietto più il 15% del diritto di prevendita), utilizzabile per l'acquisto di un altro evento.

In caso di problemi tecnici, il cliente verrà contattato direttamente dal Customer Care della biglietteria di riferimento, garantendo supporto.

L'episodio ha evidenziato l'importanza cruciale della collaborazione sinergica tra promoter, istituzioni e il sistema città nella gestione di situazioni complesse e imprevedibili. L'obiettivo primario rimane la tutela della sicurezza di tutti i partecipanti. La promessa di Bad Bunny di tornare a esibirsi a Milano rappresenta un segnale positivo per i suoi numerosi fan italiani, che attendono con impazienza una nuova occasione per vederlo sul palco.