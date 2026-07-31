Canale 5 ha dominato la fascia di prima serata con il programma musicale ‘Battiti Live’, che ha catturato l'attenzione di 1.915.000 spettatori, raggiungendo un eccellente 19,8% di share. L'evento musicale si è imposto come la proposta più seguita, distanziando nettamente le altre emittenti e confermando la sua attrattiva sul pubblico.

Sul fronte della concorrenza, Rai1 si è posizionata al secondo posto con la replica di ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’, che ha interessato 1.176.000 spettatori, pari al 12,3% di share. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Rai2 con la serie ‘Il Commissario Rex’, che ha registrato un seguito di 764.000 spettatori e uno share del 5,8%.

I risultati delle altre emittenti nel prime time

Analizzando gli altri programmi trasmessi nella fascia serale, Italia1 ha proposto ‘Chicago Med’, che ha totalizzato 685.000 spettatori con uno share del 5,6%. Su La7, il programma di approfondimento ‘In Onda Prima Serata’ ha raccolto 643.000 spettatori, attestandosi al 4,8% di share, un risultato significativo per la rete.

Rai3, con ‘Kilimangiaro Estate’, ha ottenuto 585.000 spettatori e il 4,6% di share, preceduto da una presentazione che aveva già coinvolto 382.000 spettatori (2,6%). Rete4 ha trasmesso ‘Zona Bianca’, che ha raggiunto 568.000 spettatori con un 6% di share, dopo una presentazione seguita da 468.000 spettatori (3,2%), dimostrando una buona tenuta.

Tra le reti minori, Tv8 ha mandato in onda ‘Quattro Matrimoni’, registrando 410.000 spettatori (3,1%) per il primo episodio e 326.000 spettatori (3,7%) per il secondo, evidenziando una leggera crescita nel corso della serata. Sul Nove, ‘La Corrida’ ha diviso il suo pubblico, ottenendo 307.000 spettatori (2,6%) nella prima parte e 185.000 spettatori (3,2%) nella seconda parte, intitolata Il Vincitore.

Canale 5 leader anche nell'access prime time

La leadership di Canale 5 si è estesa anche al segmento dell'access prime time, confermando la sua forza in diverse fasce orarie. Il preserale ha visto ‘Gira La Ruota della Fortuna’ coinvolgere 3.211.000 spettatori, con un notevole 22,7% di share. A seguire, ‘La Ruota della Fortuna’ ha consolidato ulteriormente il successo, attirando ben 4.123.000 spettatori e un impressionante 27,8% di share, un dato che ne sottolinea la popolarità.

In questa stessa fascia oraria, Rai1 ha proposto ‘L’Eredità Summer’, che ha totalizzato 2.389.000 spettatori, pari a un 16,2% di share. I dati complessivi evidenziano una performance particolarmente forte per le proposte di Mediaset, sia nelle fasce preserali che in quelle serali, con un'evidente preferenza del pubblico per i format di intrattenimento musicale e i game show, che si confermano vincenti.