Nella puntata di giovedì 30 luglio di Be My Sunshine, Haziran rischierà di scatenare un malinteso per fare una sorpresa a Poyraz. Intanto, il padre di Batu arriverà sull'isola per portarsi via il figlio.

La tensione sull'isola di Kırlangıç continua a mortare. La trama di Be My Sunshine si arricchisce così di nuovi colpi di scena. Nella puntata in onda il giorno giovedì 30 luglio, il precario equilibrio tra i due protagonisti, Haziran e Poyraz, dovrà affrontare nuovi scossoni. In più, la coppia sarà sconvolta da un drammatico sviluppo che coinvolgerà Batu.

Tra tentativi di riavvicinamento familiare, gelosie mai del tutto sopite e improvvisi pericoli, i personaggi della soap turca si troveranno ad affrontare decisioni complesse.

Decisa a fare una bella sorpresa al suo partner e dimostrargli, Haziran (interpretata dall'attrice classe 1992 Ayça Ayşin Turan) si metterà in testa di preparargli il börek, un piatto della tradizione gastronomica isolana che possiede un immenso valore emotivo per Poyraz (interpretato Alp Navruz). Tuttavia, la ricetta del piatto si rivelerà una specie di mistero. Quindi la giovane dovrà ingegnarsi per capire come muoversi.

Haziran e il piano per compiacere Poyraz: anticipazioni 30 luglio di Be My Sunshine

Per ottenere la ricetta originale, la ragazza si arrischierà in una strada decisamente perigliosa: intrufolarsi di nascosto all'interno dell'abitazione di Aliye, la nonna di Poyraz.

La decisione di Haziran, per quanto dettata da buone intenzioni, rischierà di trasformarsi in un grave errore. Aliye è infatti ben nota per la sua estrema severità, la gelosia verso la propria casa e la ritrosia nel condividere i segreti custoditi dalla famiglia. Il piano della giovane proprebbe così di provocare un pesante malinteso con l'anziana donna.

Mentre Haziran sarà occupata con la ricetta, Poyraz proverà a fare un passo indietro rispetto alle incomprensioni del passato. Il giovane vorrebbe organizzare un servizio fotografico per Zeynep, la madre di Haziran. La donna non ha mai nascosto la preferenza per i ritmi frenetici della città di Istanbul, dimostrandosi spesso contraria all'unione tra i due giovani e al contesto semplice dell'isola.

Con questa proposta, Poyraz cercherà dunque di mediare tra due visioni del mondo opposte, con l'intento di provare ad Haziran la propria maturità e la solidità delle sue intenzioni. Nel frattempo, sullo sfondo, Sadik e Görkem cercheranno di ritagliarsi un momento di quiete domestica. La loro tranquillità verrà però interrotta dall'arrivo improvviso di Alper e Melisa, costringendo i due a giustificare la propria vicinanza, mentre rimangono irrisolte le tensioni e le incomprensioni sentimentali tra Alper e Melisa.

Il clima sereno verrà spazzato via da un evento inaspettato che stravolge la linea narrativa principale. Il padre di Batu farà il suo arrivo sull'isola e porterà via il figlio con la forza, contro la sua volontà.

İdil assisterà impotente alla scena e, spaventata per l'incolumità del ragazzo, correrà a chiedere l'aiuto immediato di Haziran e Poyraz.

Recap delle ultime puntate

Nelle puntate precedenti, la figura di Batu aveva creato forti attriti tra i protagonisti a causa dei segreti condivisi in passato con Haziran a Istanbul, scatenando la dura gelosia di Poyraz. Di fronte a una minaccia reale per la vita del rivale, Poyraz si trova costretto a compiere una scelta di grande responsabilità: mettere da parte l'astio personale e fare squadra con Haziran per rintracciare Batu prima che sia troppo tardi.

Sempre nelle ultime puntate è emerso un segreto che riguarda il passato di Zeynep (la madre di Haziran) legato all'isola.

La donna ha un vecchio conto in sospeso e legami mai del tutto chiariti con degli abitanti storici, in particolare con la famiglia di Poyraz. Il suo ritorno ha quindi riacceso vecchie tensioni. E in tutto ciò si è acuita la vulnerabilità economica del frantoio e delle proprietà di Poyraz. La lotta per preservare l'indipendenza dell'azienda di famiglia dalle pressioni esterne e dalle acquisizioni speculative è stata il catalizzatore di gran parte dei conflitti e continua a condizionare le scelte dei personaggi della soap turca.