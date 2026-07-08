Nelle puntate della nuova soap turca Be my sunshine, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 luglio 2026, la protagonista Haziran sarà in procinto di partire.

Idil decisa ad allontanare Haziran dall’isola

Eylül e Adar interromperanno i preparativi della loro festa di fidanzamento, dopo una lite accesa. Adar e Aylul faranno un passo indietro, dopo l’intervento di Haziran, visto che l’evento si svolgerà al boutique hotel. Nel contempo, Hakan continuerà a minacciare Haziran, dicendosi disposto a svelare un suo segreto.

Spazio anche a Zeynep, che deciderà decide di vendere la sua casa per pagare dei debiti, ma a opporsi ci penserà Haziran, promettendole di aiutarla.

Intanto, Idil convincerà suo padre Latif a ostacolare l’apertura dell’hotel, con l’obiettivo di allontanare Haziran dall’isola. Sempre Idil, minaccerà Nehir per non far riavvicinare Haziran e Poyraz, invece Biricik si farà confortare da Melisa.

Successivamente, Haziran e Poyraz trascorreranno una notte insieme in una baia isolata. Alper invece chiederà ad Ates di lavorare nel suo ristorante, appena lo ritroverà insieme a Nehir.

Aliye si risveglia, Idil scatena la gelosia di Haziran

Ben presto, Haziran rimarrà molto delusa da Poyraz, quando la inviterà ad accettare un lavoro lontano dall’isola. Proprio quando Haziran sarà pronta a tornarsene a Istanbul, Poyraz la convincerà a rimanere, per completare il progetto dell’hotel insieme.

A quel punto, Idil sarà decisa a far infestare la struttura dalle blatte per impedire l’apertura, ma poco dopo si pentirà e inviterà suo padre ad aiutare Poyraz. Durante la festa di inaugurazione della boutique, il chitarrista della band di Buray si sentirà male e verrà sostituito da un musicista. Nel corso della serata, si risveglierà Aliye, la nonna di Poyraz, e Haziran avrà il timore che l’anziana donna sappia del suo coinvolgimento con l’incidente che ha stravolto la vita di Poyraz. Sedat invece si farà cacciare dall’hotel, dopo aver offeso Nehir.

In seguito, Idil scatenerà la gelosia di Haziran, facendole credere di avere un rapporto speciale con Poyraz. Tuttavia, Haziran scoprirà che in realtà Poyraz non ha mai avuto alcuna relazione con Idil, ma ha sofferto in passato a causa di un’altra donna.

Zeynep invece si ingelosirà, quando vedrà Gorkem sempre più vicino a Selma. Per concludere, Melisa impedirà a Biricik di partecipare alla festa di compleanno di Alper.

Riepilogo sull’arrivo di Haziran sull’isola

La protagonista è Haziran, una ragazza che ha dovuto lasciare Istanbul per approdare su un’isola del mar Egeo per cominciare un nuovo progetto di lavoro. Per poter realizzare un resort per l'azienda per cui lavora, la giovane si è offerta di acquistare la terra del contadino Poyraz, ricevendo un netto rifiuto.