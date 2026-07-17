Le anticipazioni di Beautiful sono pronte a regalare un clamoroso colpo di scena che lascerà i telespettatori col fiato sospeso. Nell'appuntamento di lunedì 20 luglio, in onda alle 13:35 su Canale 5, assisteremo a un vero e proprio terremoto emotivo: le tragiche certezze mediche di Taylor (Rebecca Budig) verranno improvvisamente ribaltate da una diagnosi inaspettata della dottoressa Grace. Taylor si impunterà in modo incomprensibile nelle sue convinzioni e non vorrà accettare la realtà. Questa reazione ostinata e paradossale getterà Ridge (Thorsten Kaye) nello sconforto più totale, innescando nuove e drammatiche tensioni.

La vera malattia di Taylor sconvolge gli equilibri

Preparatevi a trattenere il fiato, perché le certezze di Taylor verranno completamente ribaltate. La psichiatra riceverà dalla dottoressa Grace i risultati dei suoi ultimi esami medici e scoprirà con enorme sorpresa di non soffrire affatto di insufficienza cardiaca, come tutti credevano. La cardiologa le diagnosticherà invece la cosiddetta "sindrome del cuore spezzato", una delicata condizione fisica scatenata da un fortissimo stress emotivo.

Il rifiuto di Taylor e la disperazione di Ridge

Chi si aspetterà un sospiro di sollievo, però, rimarrà deluso. Taylor rifiuterà immediatamente la nuova diagnosi, considerandola del tutto assurda e ben poco credibile.

Ridge, disperato per la testardaggine dell'ex moglie, cercherà in ogni modo di convincerla ad ascoltare le spiegazioni mediche della dottoressa Grace. Riuscirà a farla ragionare e a farle accettare le cure prima che sia troppo tardi?

Chi è Rebecca Budig, il volto di Taylor

Dal 2024, a prestare il volto all'iconica psichiatra Taylor Hayes è l'attrice Rebecca Budig, che si cimenta così in un ruolo decisamente nuovo e stimolante per lei. L'interprete raccoglie un'eredità molto importante, succedendo a Hunter Tylo (storico volto del personaggio ininterrottamente dal 1990 fino al 2019) e a Krista Allen (che ha ricoperto il ruolo dal 2021 al 2023). Nonostante la novità in Beautiful, la Budig vanta una solida esperienza ed è già amatissima dal grande pubblico per aver recitato in numerose e celebri produzioni del genere: tra i suoi ruoli di spicco ricordiamo Hayden Barnes in "General Hospital", Greenlee Smythe ne "La valle dei pini" e Michelle Bauer nell'indimenticabile "Sentieri". Per quanto riguarda la sua vita privata, l'attrice è felicemente sposata dal 2012 con il dirigente del marketing televisivo Michael Benson, dal quale ha avuto una figlia nata nel 2014.