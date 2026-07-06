La settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio porterà la soap americana Beautiful dentro un vortice di scelte professionali rischiose e rivelazioni personali che cambieranno gli equilibri della Forrester Creations. Nelle puntate che verranno trasmesse come di consueto alle 13:40 su Canale 5, le tensioni si muoveranno su più fronti: Carter tenterà di rilanciare l’immagine aziendale con una proposta audace, Katie proverà a dare stabilità a un figlio inquieto e Taylor affronterà il momento più duro della sua vita, trascinando Ridge in un conflitto emotivo che minaccerà la loro intesa.

Forrester infatti scoprirà che la sua ex consorte è gravemente malata.

Carter spinge Hope verso una svolta d’immagine, mentre Will cerca un punto fermo lontano da Bill

Carter deciderà di rompere gli schemi proponendo una fusione creativa fra Hope for the Future e Brooke’s Bedroom, immaginando Hope come volto della lingerie per dare nuova forza alla linea. La proposta, tanto strategica quanto controversa, costringerà la Forrester a valutare l’impatto di un cambio d’identità così radicale. Parallelamente Katie cercherà di sostenere Will, turbato dal modo in cui Bill gestisce affari e relazioni. Il ragazzo mostrerà un disagio crescente e la madre proverà a offrirgli una direzione più solida, spingendolo verso uno stage alla Forrester che potrebbe diventare la sua prima vera occasione di crescita.

Taylor rivela la diagnosi a Ridge, lui rifiuta la verità e Grace apre un varco di speranza

Il punto più drammatico della settimana arriverà quando Taylor confesserà a Ridge di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca progressiva. La notizia colpirà Ridge con una forza devastante, aggravata dalla scelta di Taylor di non aver cercato ulteriori consulti specialistici. La donna pretenderà il silenzio su Steffy e Thomas, ma Ridge faticherà a sostenere il peso di una verità che lo travolge. Nonostante la paura, Taylor accetterà di rivolgersi alla cardiologa Grace Buckingham, madre di Paris, aprendo una possibilità di chiarimento medico. Intanto Steffy continuerà a parlare con Brooke dell’importanza di avere la madre vicina, ignara della diagnosi che sta per sconvolgere la famiglia.