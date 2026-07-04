Nelle prossime puntate di Beautiful, sarà inaugurato un nuovo, tesissimo capitolo dello storico scontro tra Brooke Logan e Taylor Hayes.

Il ritorno a Los Angeles della psichiatra non sarà una toccata e fuga come in passato. Dopo il dramma che ha colpito Steffy, e per assecondare la volontà di Ridge, la donna sembra determinata a rimanere accanto ai suoi cari. Eppure, dietro questa decisione si nasconde un segreto molto più profondo e doloroso, capace di gettare l'intera famiglia Forrester nell'angoscia.

L'improvvisa permanenza in pianta stabile di Taylor scatenerà l'immediata reazione di Brooke.

Sentendosi minacciata e temendo il fantasma di un ritorno di fiamma tra l'ex rivale e Ridge, la Logan deciderà di giocare d'anticipo. Già nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Brooke tenterà un approccio morbido, proponendo a Taylor di sotterrare l'ascia di guerra e firmare una tregua definitiva.

Tuttavia, l'atteggiamento di Taylor rimarrà sfuggente e profondamente inquieto, tanto da mettere in allarme persino sua figlia Steffy. Le anticipazioni americane rivelano che dietro questa strana reticenza non si nasconde la gelosia o il desiderio di riprendersi Ridge, bensì un dramma medico.

Tuttavia, Taylor continuerà a mostrarsi inquieta, e il suo atteggiamento metterà in allarme sua figlia Steffy.

Le anticipazioni americane rivelano cosa la sconvolge, impedendole di lasciare Los Angeles.

Cosa succederà a Taylor nelle prossime puntate: le anticipazioni USA di Beautiful

Gli spoiler d'oltreoceano svelano che a bloccare Taylor a Los Angeles è una drammatica diagnosi: la dottoressa scoprirà di essere affetta da una grave patologia cardiaca, apparentemente terminale. Sconvolta, la donna sceglierà di isolarsi e di non rivelare nulla a Ridge e ai figli, terrorizzata dall'idea che l'ex marito possa starle vicino solo per pietà.

Questo enorme peso emotivo la porterà a mostrarsi sempre più fredda, respingente e instabile agli occhi dei familiari. Persino la stessa Brooke, spiazzata da questo strano comportamento, inizierà a preoccuparsi per lei.

Nonostante i tentativi di segretezza, la verità sarà destinata a venire a galla, stravolgendo gli equilibri della Forrester e costringendo Brooke a rivedere radicalmente la sua storica rivalità.

Convinta di essere ormai a un passo dalla fine, Taylor vedrà il suo destino ribaltato dopo l'ennesimo, drammatico collasso. Sottoposta a un secondo e più approfondito controllo, la prima diagnosi infausta verrà clamorosamente smentita.

La sindrome del cuore infranto

Gli esami riveleranno che Taylor non è in pericolo di vita: è invece affetta dalla Sindrome del cuore infranto (la cardiomiopatia di Takotsubo). Si tratta di una reale condizione cardiaca, scatenata però da un fortissimo stress emotivo, le cui manifestazioni simulano in tutto e per tutto quelle di un infarto terminale.

In parole povere, è ancora una volta il tormentato amore per Ridge a metterla in crisi. Davanti a questa scoperta, lo stilista farà di tutto per proteggerla e curarla, una vicinanza che, inevitabilmente, rischierà di minare la ritrovata serenità matrimoniale di Brooke.

Riassunto delle ultime puntate

Nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, Ridge ha provato a convincere l'ex moglie Taylor a non ripartire e a stabilirsi definitivamente a Los Angeles. Per trattenere la psicologa, lo stilista ha fatto leva sull'importanza della sua presenza per la stabilità di tutta la famiglia, in particolare per Steffy, ancora scossa dagli ultimi eventi.

Taylor si è però mostrata preoccupata. Sa che Brooke non prenderebbe bene un suo ritorno in pianta stabile.

Ridge ne ha sorriso, minimizzando la situazione. Lo stolista è apparso convinto che Brooke, pur non facendo i salti di gioia per la permanenza della sua storica rivale, capirà la situazione e non creerà problemi.