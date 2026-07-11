Negli episodi di Beautiful in onda dal 12 al 18 luglio, Taylor confesserà a Ridge di soffrire una grave insufficienza cardiaca. L'uomo la spronerà a consultare degli specialisti ed alla fine accetterà di farsi visitare da Grace Buckingham.

Inoltre Carter chiederà a Hope di posare in abiti intimi, mentre Steffy e Brooke concorderanno di volere la felicità di Ridge e Taylor.

Will manifesta a Katie tutte le sue preoccupazioni

Alla Forrester Creations saranno tutti contenti per il video promozionale della "Brooke's Bedroom", che è stato portato a termine con la collaborazione di J.J., il cantante del gruppo islandese Kaleo.

Intanto Carter consiglierà una cooperazione tra la linea di moda di Brooke e di Hope, in modo da rilanciare quella della ragazza. Walton inoltre sosterrà che Logan junior dovrà fare da modella, ma lei risponderà che l'ultima persona ad averla vista in intimo è Thomas.

Tra le altre cose, Carter parlerà con Hope circa il fatto che è meglio evitare le relazioni in ufficio perché non porteranno mai a niente di buono e farà l'esempio di Quinn. La giovane Logan si mostrerà totalmente d'accordo con il suo discorso. In tutto questo, Will esternerà a Katie tutta la sua preoccupazione.

Taylor decide di consultare Grace Buckingham

Taylor confesserà a Ridge di soffrire di una grave insufficienza cardiaca che prossimamente la porterà a perdere la vita, ma lo inviterà a non riferire nulla e specialmente ai loro figli.

Lo stilista non se ne farà una ragione sul fatto che la donna ha deciso di non sottoporsi ad alcun controllo, ma la dottoressa spiegherà che Li le ha consigliato i nomi di alcuni specialisti. Alla fine Hayes acconsentirà ad incontrare Grace Buckingham, la madre di Paris.

Nel frattempo Steffy farà presente a Brooke quanto per lei è importante la presenza di Taylor nella sua vita. Anche la bionda riconoscerà l'importanza di Hayes per la sua famiglia. La moglie di Finnegan sarà contenta nel sentire queste parole e concorderà che entrambe hanno l'obiettivo di vedere felici sia Taylor che Ridge.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Taylor ha confessato a Li di avere una grave insufficienza cardiaca che presto potrebbe portarla alla morte.

Hayes ha chiesto alla dottoressa Nozawa di non raccontare nulla ai suoi familiari.

Inoltre Hope ha temuto che il ritorno di Taylor potesse in qualche modo mettere in dubbio la relazione di Brooke con Ridge, ma Steffy ha rassicurato la sua sorellastra.