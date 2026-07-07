Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 13 al 19 luglio svelano che Taylor confesserà a Ridge di essere affetta da una grave patologia cardiaca che la porterà presto alla morte. Il Forrester, non rassegnandosi a questa diagnosi, consiglierà alla psichiatra di farsi visitare da un altro cardiologo.

Will preoccupato per sua madre Katie

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 domenica 19 luglio prendono il via da un'idea di Carter per rilanciare la Hope for the Future. L'avvocato suggerirà a Hope di mettere in atto una collaborazione tra la sua linea di moda e la Brooke's Bedroom, aggiungendo che lei stessa potrebbe fare da modella per la linea di lingerie.

Will pranzerà con sua madre ma non nasconderà di non vedere con tranquillità il tentativo di Bill di riconquistare Katie. Il giovane, infatti, che la spietatezza di trattare gli affari del padre unita alla sua tendenza a correre dietro alle donne potrebbe spezzare ancora una volta il cuore di Katie, senza però negare il forte legame ed affetto che nutre per Bill.

Taylor accetta di vedere la cardiologa Grace Buckingam

Taylor troverà il coraggio di confessare a Ridge di aver scoperto di essere affetta da una patologia cardiaca così grave che la porterà alla morte molto presto. La psichiatra però supplicherà l'ex marito di non dire nulla della sua condizione di salute terminale ai figli Steffy e Thomas.

Ovviamente, Ridge resterà sconvolto da questa terribile notizia e non capirà il motivo per cui Taylor non sia sia sottoposto ad ulteriori accertamenti né perché non abbia consultato altri medici specialisti.

Taylor comunque apparirà rassegnata rispetto alla sua salute, nonostante ciò su richiesta di Ridge accetterà di vedere un altro cardiologo. In particolare. la donna si farà visitare da Grace Buckingam, madre di Paris che presto diventerà sua nuora visto che sposerà Thomas.

Intanto, ignara di tutto ciò che sta accadendo a Taylor, Steffy si confiderà con Brooke ammettendo che la vicinanza della madre è per lei un sostegno fondamentale. Infine, Katie proporrà al figlio Will di accettare uno stage presso la Forrester Ceations.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy ha trovato la madre in lacrime. La donna ha mentito alla figlia, visto che non le ha confessato di essere affetta da una patologia cardiaca che le lascia poco da vivere. Brooke ha difeso ancora una volta la figlia mentre Katie ha spinto Will ad occuparsi della Forrester nonostante la propensione del ragazzo per l'azienda del padre.