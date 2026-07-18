Negli episodi di Beautiful in onda dal 19 al 25 luglio, Hope e Carter si scambieranno i sentimenti che uno prova per l'altra e scoppierà la passione. Inoltre Steffy e Finnegan si godranno dei momenti di serenità familiare.

La dottoressa Grace, invece, chiarirà che la malattia cardiaca di Taylor è curabile, ma Hayes non sarà d'accordo e non vorrà comunicare a nessun familiare le sue condizioni di salute.

Liam nota che Taylor è cambiata

Taylor sarà grata con Ridge per averle convinta a farsi visitare da una specialista. L'uomo sarà certo che questo consulto chiarirà ogni dubbio.

In seguito arriveranno i risultati della dottoressa Grace, la quale spiegherà che i sintomi di Hayes sono riconducibili alla sindrome del cuore spezzato, una condizione particolare che simula un infarto. La madre di Paris chiarirà anche che è una malattia curabile, ma questo non basterà per calmare Taylor che non crederà di avere solo un problema legato allo stress.

Nel frattempo Steffy e Liam dialogheranno sul ritorno in città di Taylor e di come i nipoti sono felici di poter trascorrere tanto tempo con la loro nonna. La giovane Forrester sarà convinta che finalmente Hayes ha compreso l'importanza di stare vicino alla propria famiglia, mentre Spencer evidenzierà come la donna è cambiata.

Il legame di Steffy e Finnegan è più forte che mai

Ridge parlerà con Li degli ultimi aggiornamenti riguardanti Taylor. Lo stilista vorrà che l'ex moglie si rivolga ad uno psicoanalista, ma lei vorrà mantenere il massimo riserbo sulla vicenda con i figli e Brooke. La dottoressa Nozawa esorterà Forrester a rispettare le volontà della donna. Successivamente il loro dialogo sarà interrotto dall'arrivo di Brooke, la quale comprenderà che qualcosa non va e questo nonostante Ridge ha cambiato discorso parlando di Luna e Poppy.

Nel frattempo Steffy e Finnegan concorderanno che il loro legame è più forte che mai. Carter, invece, riferirà a Hope la crescita delle vendite della sua linea di moda. Questo confronto li porterà a confessare i reciproci sentimenti e tra i due scoppierà la passione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Taylor ha confessato a Ridge di essere in pericolo di vita a causa di una grave malformazione cardiaca. Lo stilista ha esortato Hayes a consultare degli specialisti ed alla fine ha accettato di farsi visitare da Grace Buckingham, la madre di Paris.

Inoltre Carter ha chiesto a Hope di sfilare in abiti intimi, mentre Steffy e Brooke sono d'accordo nel volere la felicità di Ridge e Taylor.