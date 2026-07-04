Negli episodi di Beautiful in onda dal 5 all'11 luglio, Taylor confesserà a Li di avere una grave insufficienza cardiaca, che potrebbe portarla presto alla morte. La dottoressa Nozawa la inviterà a contattare i migliori specialisti, ma lei inviterà la donna a non raccontare nulla ai suoi familiari.

Hope, invece, temerà che il ritorno di Hayes possa in qualche modo alterare gli equilibri di Ridge e Brooke, ma Steffy la rassicurerà.

Taylor decide di non informare i familiari della sua malattia terminale

Taylor confesserà a Li la verità sulle sue condizioni di salute, spiegandole di soffrire una grave insufficienza cardiaca che difficilmente potrà essere risolta.

La dottoressa Nozawa le proporrà di consultare i migliori specialisti per trovare una cura, ma la psicologa risponderà di essere tornata in città per stare vicina alla sua famiglia finché il suo stato fisico glielo consentirà. L'ex moglie di Ridge chiederà alla madre di Finnegan di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

Successivamente Steffy incontrerà la madre e la vedrà piangere, ma lei minimizzerà l'accaduto. La giovane Forrester non saprà infatti della malattia terminale di Taylor, la quale ha deciso di non informare i suoi familiari per non farli soffrire.

Steffy è certa che prima o poi Ridge e Taylor torneranno insieme

Steffy e Finnegan saranno sempre più legati e la loro intimità sarà interrotta solo da motivi lavorativi, ma anche dal desiderio della ragazza di trascorrere del tempo con Taylor.

Intanto Brooke dovrà fronteggiare un numero elevato di richieste per le interviste. Inoltre Katie proverà a convincere Will a lavorare alla Forrester Creations, ma il ragazzo sarà più propenso a scegliere la Spencer Publications. Liam, invece, consiglierà il padre a fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Nel frattempo Hope avrà paura che il ritorno di Taylor possa alterare gli equilibri creatasi tra Ridge e Brooke, ma Steffy negherà che possa succedere anche se si mostrerà convinta che prima o poi i suoi genitori torneranno insieme. In tutto questo, Will incontrerà R.J. alla Forrester Creations e gli chiederà come non ha capito per tempo la vera natura di Luna.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Taylor e Brooke hanno deciso di comune accordo di non farsi più la guerra e sono tornate ad essere amiche. Inoltre Hayes ha temuto che Hope potesse essere in qualche modo interessata ancora a Finnegan.

Steffy, invece, non ha ancora superato il rapimento di Luna e si è mostrata terrorizzata.