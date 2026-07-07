Le trame delle puntate settimanali di Beautiful in onda dal 13 al 19 luglio su Canale 5 raccontano che Will apparirà contrario ad un possibile ritorno di fiamma tra Katie e Bill. RIdge, invece, sarà sconvolto dopo aver appreso che Taylor ha una malattia.

Will non vuole che Bill ritorni con Katie

Steffy sarà sempre più certa che Hope provi ancora dei sentimenti per Finn. La donna affronterà la sorellastra, chiedendole di stare alla larga da suo marito altrimenti ci saranno ripercussioni anche sulla sfera professionale.

Intanto l'arrivo di JJ conquisterà tutti i presenti alla Forrester.

Finn dimostrerà di essere un grande fan di Kaleo, vivendo con entusiasmo l'incontro.

Successivamente il fascino della linea Brooke's Bedroom finirà per catturare l'attenzione di tutti. Carter suggerirà una collaborazione tra la collezione di Brooke e la Hope for the future e. L'avvocato suggerirà alla giovane Logan di fare da modella di biancheria intima.

Will, invece, apparirà in ansia poiché suo padre sta cercando di riconquistare il cuore di Katie. Il ragazzo dimostrerà di non approvare la spietatezza di Bill negli affari e nel suo ruolo di dongiovanni.

Ridge sconvolto alla scoperta che Taylor è malata

Le anticipazioni settimanali di Beautiful raccontano che Taylor rivelerà il suo segreto all'ex marito. La donna svelerà a Ridge di avere una malattia cardiaca terminale.

La dottoressa Hayes chiederà allo stilista di mantenere il segreto coi loro figli sulle sue delicate condizioni di salute. Ridge faticherà non poco a tenere per sé la verità, che rischierà di travolgergli l'esistenza. L'uomo dimostrerò di non accetterà la diagnosi e per questo chiederà a Taylor di sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche. La donna accetterà di consultare la cardiologa Grace Buckingham.

Steffy, invece, dirà a Brooke di essere contenta dell'arrivo di Taylor a Los Angeles in pianta stabile.

Infine Katie incoraggerà suo figlio Will a fare uno stage alla Forrester Creations. La donna spingerà il primogenito a cogliere tale opportunità lavorativa che potrebbe essere la sua prima occasione di crescita.

Li ha scoperto della malattia di Taylor

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio luglio sui teleschermi di Canale 5, Taylor ha deciso di essere sincera con Li. La donna ha raccontato alla dottoressa di essere affetta da una grave patologia cardiaca. L'ex moglie di Ridge ha informato Li di essere tornata a Los Angeles per stare al fianco della sua famiglia poiché le rimangono poche settimane di vita. La madre adottiva di Finn ha incoraggiato la dottoressa Hayes a non arrendersi.