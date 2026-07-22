Dal 26 luglio al 1° agosto tornano su Canale 5 alle ore 13:45 i nuovi episodi di Beautiful. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Hope e Carter si lasciano andare alla passione ma rischiano di essere sorpresi da Steffy. Quest'ultima notando qualcosa di strano, consiglia alla Logan di non intraprendere una relazione sul posto di lavoro per non rovinare il rapporto professionale costruito con l'avvocato.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, vedono Hope Logan al centro di triangolo amoroso. Liam infatti, è sempre più tormentato dal fatto che abbia interrotto la relazione troppo in fretta e quindi chiede alla sua ex di darsi una seconda opportunità.

Mentre da un lato Hope è consapevole che fra i due ci sia stato un sentimento fortissimo, dall'altro ha paura di rivivere le sofferenze del passato. Dunque la Logan rifila un due di picche al suo ex e come se non bastasse in ufficio si lascia andare alla passione con Carter: dopo il bacio entrambi ammettono di essersi ripromessi che non intendono intraprendere una storia d'amore sul luogo di lavoro, ma l'avvocato non ha nascosto di essere sempre stato attratto dalla bionda. Il momento d'intimità fra i due stava per essere scoperto da Steffy, che notando i due molto strani ed in imbarazzo in un momento di tranquillità ne ha approfittato per esortare la Logan a stare lontana dall'avvocato per non compromettere il rapporto professionale.

Brooke infastidita dal ritorno di Taylor

Nella soap tv americana gli intrecci amorosi non finiscono mai. Brooke risulta essere sempre più turbata dal ritorno di Taylor, anche se al tempo stesso sembra essere disposta ad archiviare il passato e ricostruire un rapporto con l'ex compagna del suo attuale marito. A rassicurare la Logan ci pensa anche Eric: secondo lui, tra Ridge e Taylor c'è solamente un rapporto amichevole, mentre il sentimento è andato a scemare.

Dal canto suo Ridge continua ad essere premuroso nei confronti della sua ex, al punto che organizza un incontro con una guaritrice in modo da poter accettare il problema al cuore. Inizialmente la Hayes fa fatica anche ad accettare la diagnosi tanto che decide di non parlarne con nessuno dei figli, mentre successivamente accetta di farsi aiutare da Shandra.