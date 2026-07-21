Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 27 luglio al 2 agosto sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Liam Spencer dimostrerà di provare ancora qualcosa per Hope Logan. Brooke, invece, sarà in pensiero per la vicinanza nata tra Ridge e Taylor.

Liam chiede ad Hope di concedergli una nuova possibilità

Liam si ritroverà a fare i conti con la nostalgia e con i ricordi della vita costruita insieme a Hope. L'uomo si convincerà che entrambi abbiano rinunciato troppo presto al loro matrimonio e per questo deciderà di aprire il suo cuore all'ex moglie.

Lo Spencer chiederà alla Logan di concedere una nuova possibilità alla loro storia d'amore. La donna rimarrà colpita dalla confessione di Liam anche se ribadirà di non riuscire a mettere da parte la paura di rivivere i problemi che hanno segnato la loro storia.

Intanto, Steffy continuerà a preoccuparsi per le condizioni di salute di Taylor, all'oscuro che la causa del suo malessere è più grave di quanto immagini. La ragazza non saprà ancora che alla madre è stata diagnosticata la sindrome del cuore spezzato. Una verità che Taylor ha deciso di tenere nascosta a tutti tranne che a Li e Ridge. Quest'ultimo organizzerà un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale, nella speranza che possa aiutare a Taylor

Brooke teme la vicinanza sorta tra Ridge e Taylor

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Brooke (Katherine Kelly Lang) apparirà preoccupata per la crescente vicinanza tra Ridge e l'ex moglie.

La donna confiderà ad Eric di essere inquieta nel vedere quanto tempo il compagno stia trascorrendo con l'ex moglie. La madre di Hope avrà paura che Taylor possa cercare di riprendersi Ridge, nonostante la promessa fatta di non interferire più nella loro relazione.

Hope (Annika Noelle), invece, si lascerà andare ad un bacio con Carter. I due decideranno di mantenere la loro relazione segreta. Il loro momento d'intimità verrà interrotto dall'arrivo di Steffy in ufficio. La donna si convincerà che la sorellastra sia nervosa per la sua linea di moda, ignara che poco prima si era baciata con l'avvocato.

Taylor ha scoperto che ha la sindrome del cuore spezzato

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a fine luglio su Canale 5, Grace ha diagnosticato a Taylor la sindrome del cuore spezzato.

Una condizione legate ad un forte stress emotivo. La dottoressa Hayes ha rifiutato immediatamente la diagnosi, considerandola assurda e poco credile. Ridge ha cercato di convincere l'ex moglie ad ascoltare le parole di Grace. Taylor si è sentita umiliata per avere una patologia di origine emotiva.