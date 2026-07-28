Da domenica 2 a sabato 8 agosto tornano su Canale 5 le nuove puntate della soap tv americana Beautiful. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Brooke sorprende Ridge e Taylor in una posizione molto ravvicinata e quindi si ingelosisce al punto da pensare che la patologia cardiaca della donna da sempre sua rivale sia solamente una scusa per riconquistare il suo ex marito.

Anticipazioni Beautiful

In occasione dei nuovi episodi di Beautiful, le anticipazioni riguardano il triangolo amoroso tra Brooke, Ridge e Taylor. La Logan infatti, ha sorpresa il marito in una posizione molto ravvicinata alla sua ex moglie al punto da arrivare a pensare che la patologia cardiaca sia solamente una scusa per riavvicinarsi al Forrester.

Per questo motivo che la Hayes decide di avere un confronto con la rivale in amore e la rassicura del fatto che per lei la felicità non deve per forza essere legata ad un uomo, soprattutto se ora ha già ricostruito una vita. Rassicurata anche da Ridge sulla mossa del Yab-Yum, Brooke si convince a dare una seconda possibilità a Taylor sul fatto che possano diventare amiche.

Nel frattempo Steffy chiede a Ridge perché non le abbia detto nulla inizialmente sulle condizioni di salute di sua madre, ma l'uomo ha precisato che si è trattata di una richiesta di Taylor. La stessa Taylor ne ha parlato successivamente con sua figlia e ha ammesso che per lei dire addio a Phoebe non è stato affatto facile riprendere la vita di prima.

Steffy dubita del rapporto tra Hope e Carter

Intanto alla Forrester Creations, Carter durante il consiglio di amministrazione convince i dirigenti a rinnovare la Hope for the Future poiché secondo il suo parere, Hope merita di proseguire il suo progetto all'interno dell'azienda.

Tale difesa da parte di Carter, sembra insospettire molto Steffy che parlandone con suo marito Finn inizia ad ipotizzare che fra i due ci sia qualcosa di più che un semplice rapporto di lavoro. Nel frattempo Liam parlando con Bill e Will esprime il desiderio di riconquistare Hope, ma quest'ultima non sembra affatto intenzionata a rivivere le sofferenze del passato. Inoltre Hope sembra essere sotto pressione per un convegno alla quale prenderà parte, ma non riesce a trovare la chiavetta USB e quindi pensa che se non la troverà Steffy troverà un modo per attaccarla davanti a tutti.