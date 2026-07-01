Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs e tra un anno su Canale 5 annunciano alta tensione tra Brooke e Katie Logan. La moglie di Ridge accuserà la sorella di averle portato via Hope quando l'ha assunta all'azienda rivale.

Hope è il nuovo volto della Logan Design

Hope comparirà alla prima sfilata della Logan Design con indosso il capo di punta della nuova collezione. Zende rimarrà spiazzato, ricordando che mancava poco tempo al rilancio della linea della ragazza alla Forrester Creations. Donna cercherà di minimizzare la situazione anche se dimostrerà di sapere da tempo la verità.

Katie, intanto, annuncerà alla stampa che la Logan Design è felice di avere nel loro team sia Hope che Deke. Durante la conferenza, la madre di Beth dichiarerà di aver trovato la propria identità professionale. Brooke, invece, sprofonderà in un pianto a dirotto dopo aver scoperto che la figlia è passata alla concorrenza e non l'ha avvisata.

Brooke incolpa Katie di averle portato via sua figlia

Alla Forrester Creations esploderanno rabbia e delusione. Eric disapproverà il tradimento di Hope, definendolo un grave errore. L'uomo apparirà deluso anche con la moglie Donna, che sapeva da sempre la verità. Dagli spoiler americani di Beautiful rivelano che Brooke sarà quella maggiormente colpita dalla novità.

La moglie di Ridge interromperà un momento romantico tra Bill e Katie. In questa circostanza, Brooke accuserà sua sorella di averla tradita e di averle portato via sua figlia. Il confronto degenererà rapidamente quando la donna pretenderà la fine immediata della collaborazione tra Hope e la nuova azienda, sostenendo che la Forrester Creations sia l'unico ambiente sicuro per lei. Ma la moglie di Bill respingerà ogni accusa, affermando che sua nipote ha scelto liberamente il proprio percorso. La discussione si farà sempre più intensa: Brooke fuori controllo distruggerà il monitor con sopra il nuovo marchio, non prima di giurare di riprendersi Hope.

Steffy non ha tagliato la linea di Hope nelle puntate italiane di Beautiful

Nel frattempo, nelle puntate italiane di Beautiful andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Steffy ha annunciato ad Hope di non avere intenzione di tagliare la sua linea perché pensa che potrebbe avere successo nei giovani. Allo stesso tempo, la donna ha avvertito la sorellastra che se si sarebbe avvicinata nuovamente a Finn la collezione non avrebbe avuto più spazio alla Forrester Creations. Brooke ha elogiato la professionalità di Steffy, rivendicando il proprio ruolo nell'azienda e mal sopportando la presenza di Taylor. Allo stesso tempo, Steffy e sua madre hanno parlato nuovamente del bacio che si sono scambiati Hope e Finn.