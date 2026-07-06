Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs e tra un anno su Canale 5 raccontano che Brooke e Hope avranno un violento scontro dopo che quest'ultima inizierà a lavorare per la Logan Design. La donna accuserà sua figlia di aver tradito la Forrester Creations. Le parole colpiranno Hope, che una volta rimasta sola, sarà colpita da uno svenimento.

Brooke accusa Katie di averle portato via sua figlia

Liam apparirà orgoglioso di Hope per aver scelto di allontanarsi dalla Forrester Creations. Bill, Wyatt e Shauna irromperanno nello studio felici di com'è andata la prima sfilata della Logan Design.

Il magnate si feliciterà con Hope per essere riuscita ad avere successo con la sua collezione. L'uomo insieme a Liam uniranno le forze affinché la ragazza non si faccia schiacciare dai sensi di colpa anche se lei vorrà affrontare Brooke da sola.

Intanto Katie avrà un confronto devastante con Brooke, che furiosa distruggerà un monitor. Quest'ultima accuserà sua sorella di aver rovinato il lavoro di Ridge ed Eric. La donna inoltre incolperà Katie di averle portato via Hope. La discussione degenererà così tanto da arrivare a uno scontro fisico.

Hope ha uno svenimento sulla passerella

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope interverrà prima che sia troppo tardi. Brooke accuserà sua figlia di essersi lasciata manipolare da Katie e Bill.

Hope difenderà la sua scelta professionale spiegandosi di essersi trovata a un punto morto alla Forrester Creations. Brooke rinfaccerà a sua figlia il tradimento e il fallito golpe aziendale orchestrato con Carter, accusandola di volere solo soldi e fama come gli Spencer. Hope chiederà perdono a sua madre, fiera di essersi allontanata da quell'ambiente tossico.

Ma Brooke continuerà a insultare la donna, definendola una traditrice per aver scelto la concorrenza per poi chiederle di tornare alla casa di moda. Hope confesserà che si trasferirà temporaneamente nella dimora Spencer, mandando su tutte le furie la madre, che accuserà Bill e Katie di averla rapita. Brooke si rifiuterà ascoltare le spiegazioni della figlia, decidendo di lasciare la stanza.

Allo stesso tempo, Hope rimasta sola accuserà uno svenimento sulla passerella.

Beautiful, puntate italiane: Steffy felice per il ritorno di Taylor

Nel frattempo, nelle puntate italiane di Beautiful che sono state trasmesse a luglio su Canale 5, Steffy ha parlato con Ridge, esprimendole la sua felicità per il ritorno della madre a Los Angeles. La ragazza ha ammesso di essere ancora colpita da quanto successo con Luna ma di voler tornare a lavorare. Ridge ha espresso un parere favorevole sulla decisione della figlia di non chiudere la linea di Hope.