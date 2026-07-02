Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda attualmente sulla Cbs e tra un anno su Canale 5 raccontano che Eric Forrester scoprirà che Donna ha sempre saputo che Hope ha iniziato a lavorare per la Logan Design. L'uomo apparirà talmente deluso dalla moglie da mettere in discussione il loro matrimonio.

Donna sapeva del tradimento di Hope

Hope diventerà la stilista della Logan Design, la nuova azienda di moda creata da Katie. La donna sfilerà con indosso l'abito di punta della nuova colleziono a braccetto di sua zia Katie. La novità sarà vista da Steffy, Zende, Eric e Brooke che assisteranno alla sfilata davanti ad una televisione negli studi della Forrester Creations.

La moglie di Ridge prenderà male il tradimento di Hope come pure Eric. Diverso atteggiamento, quello di Donna, che dimostrerà di aver sempre saputo del nuovo lavoro di Hope. La donna proverà a minimizzare quanto successo ma Eric non vorrà sentir ragioni, apparendo molto arrabbiato.

Eric è profondamente deluso dalla moglie

Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano che Eric affermerà che sua nipote ha fatto un grande errore ad associarsi con l'azienda rivale. L'uomo inoltre apparirà profondamente deluso dalla moglie, che aveva sempre saputo la verità su Hope.

Donna incalzata da Brooke ammetterà di essere sempre stata a conoscenza del piano di Hope e Katie. Ridge e sua moglie chiederanno alla donna di lasciare l'ufficio della presidenza.

Anche Eric apparirà indignato dal comportamento della donna. I due daranno vita ad un teso confronto. Donna si scuserà con suo marito per avergli nascosto la verità ma lui apparirà irremovibile. La sorella di Brooke spiegherà di averlo fatto per Katie e di non essere stata a conoscenza della tempistica della sfilata. Eric chiederà alla Logan di scegliere da che parte stare, mettendo in discussione la sua sincerità. Donna in difficoltà dirà che il suo unico desiderio è quello di salvare il suo matrimonio con lui.

Katie ha detto a Bill di essersi sbagliata su Poppy

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Katie ha ammesso con Bill Spencer di essersi sbagliata sul conto di Poppy, che credeva fosse solo un'arrivista invece è stata vittima del piano malefico di Luna.

Steffy, invece, è tornata subito a lavoro per analizzare i conti della Hope for the future. La donna non ha dato buone notizie alla sorellastra, dato che il bilancio della linea è in rosso. Nonostante questo, Steffy ha annunciato ad Hope (Annika Noelle) che non avrebbe tagliato la linea ma che avrebbe dovuto stare alla larga da Finn dopo il bacio che si sono scambiati.