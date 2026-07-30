L'attore Ben Affleck ha conquistato il premio massimo di un milione di dollari partecipando all'edizione celebrity di 'Chi vuol essere milionario' (Who Wants to Be a Millionaire), il celebre quiz televisivo trasmesso negli Stati Uniti e condotto da Jimmy Kimmel. Affleck ha gareggiato in coppia con Jamie Ding, noto campione del programma televisivo di quiz Jeopardy!, dimostrando una notevole intesa e una solida preparazione. La coppia è riuscita a rispondere correttamente all'ultima delle quindici domande, assicurandosi così la cospicua vincita e un posto nella storia dello show.

La domanda finale, cruciale per l'assegnazione del montepremi, verteva su una particolare e curiosa tradizione americana: "Quale coppia di nomi non è mai stata data a dei tacchini graziati da un presidente degli Stati Uniti durante il Giorno del Ringraziamento?". Le opzioni presentate erano Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese, e Spaghetti & Meatball. Pur inizialmente spiazzati e incerti sulla risposta, Affleck e Ding hanno deciso di avvalersi dell'aiuto "Ask-the-Host", consultando direttamente il conduttore Jimmy Kimmel. Quest'ultimo ha suggerito, non senza un tocco di ironia e fiducia, proprio "Spaghetti & Meatball", che si è rivelata la risposta esatta. Affidandosi al suggerimento di Kimmel, la coppia ha indicato questa opzione come definitiva, aggiudicandosi il jackpot.

Il milione di dollari alla Eastern Congo Initiative

La vittoria di Ben Affleck e Jamie Ding segna un importante traguardo, essendo la quinta volta che una coppia raggiunge il milione di dollari da quando Jimmy Kimmel ha assunto la conduzione del programma nel 2020. Nel format celebrity di 'Chi vuol essere milionario', il premio non viene incassato personalmente dai partecipanti, ma è interamente devoluto a un ente benefico da loro indicato. In questo caso specifico, il milione di dollari vinto è stato destinato alla Eastern Congo Initiative, la fondazione benefica creata e sostenuta dall'attore.

La Eastern Congo Initiative, istituita da Ben Affleck nel 2010, si impegna attivamente a sostenere le organizzazioni di base nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo, un'area purtroppo duramente colpita da conflitti armati e instabilità.

La fondazione lavora per promuovere soluzioni concrete e sostenibili, con l'obiettivo di migliorare le condizioni sanitarie, l'accesso all'istruzione e lo sviluppo economico delle comunità più vulnerabili. Il significativo premio ricevuto rafforza ulteriormente l'impegno della ECI nel fornire un aiuto reale e tangibile alle popolazioni locali, contribuendo a superare le sfide poste da una traumatica guerra.

L'impegno sociale delle celebrità nello show

La partecipazione di personaggi famosi all'edizione celebrity di 'Chi vuol essere milionario', sotto la guida di Jimmy Kimmel sin dal 2020, rappresenta un efficace strumento per raccogliere fondi significativi a scopo benefico. Ogni anno, personalità di spicco del mondo dello spettacolo mettono alla prova le proprie conoscenze e la propria cultura generale per devolvere le eventuali vincite a importanti cause sociali, rafforzando così la dimensione solidale del programma e l'attenzione verso iniziative filantropiche.

L'impegno di Ben Affleck si inserisce in un contesto più ampio di solidarietà: nella passata edizione, il vincitore era stato Matt Damon, amico storico e partner in affari di Affleck, sottolineando una continuità di impegno da parte di alcuni protagonisti di Hollywood nei confronti di cause condivise.