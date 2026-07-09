Pier Silvio Berlusconi, chairman e group ceo di MFE-MediaForEurope, ha incontrato la stampa per una conversazione a tutto campo, toccando sport, televisione e temi personali. L'incontro ha fornito l'occasione per affrontare questioni attuali, inclusa la posizione su Barbara D’Urso e la gestione dei diritti dei Mondiali. Durante la discussione, Berlusconi ha espresso la sua passione per numerose discipline sportive, rivelando di aver praticato karate, nuoto, atletica, triathlon e apnea, ma mai il calcio. Ha poi commentato la mancata acquisizione dei diritti dei Mondiali, affermando che, nonostante il potenziale guadagno, è stato "meglio così" per l’azienda.

Sport e Televisione: Le Scelte di Mediaset

Berlusconi ha sottolineato come la Formula 1 sia diventata "troppo costosa" e non più in grado di garantire ascolti soddisfacenti. Ha aggiunto che anche il motomondiale sarebbe potuto essere nelle mani di Mediaset, ma la scelta è statadi non investire ulteriormente in questo settore. Ha poi elogiato il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli, definendolo un talento da seguire con entusiasmo. Riguardo al calcio, ha espresso soddisfazione per il Monza, squadra legata alla famiglia, che è tornata in Serie A, sottolineando come la decisione di uscire dal mondo del calcio sia stata positiva sia per l’azienda sia per i tifosi.

Barbara D’Urso e le Indiscrezioni sul Veto

Nel corso dell’incontro, Berlusconi ha affrontato anche le voci su un presunto veto nei confronti di Barbara D’Urso dopo la sua uscita da Mediaset. Ha smentito categoricamente questa ipotesi, dichiarando che non esiste alcun veto e augurando il meglio alla conduttrice per il suo futuro professionale. Ha precisato che le scelte lavorative di D’Urso non riguardano l’azienda e che, se avesse avuto davvero il potere di porre veti, lo avrebbe utilizzato in altre circostanze.

Temi Politici e Personali

Berlusconi ha risposto anche a domande di carattere politico, specificando che le sue opinioni sono personali e che Forza Italia e il governo hanno piena autonomia.

Ha espresso il desiderio che il prossimo candidato sindaco di centrodestra a Milano provenga dalla società civile o dal mondo imprenditoriale, pur non escludendo la possibilità di un politico, purché dotato di leadership. Infine, ha parlato della vendita di Villa Certosa, spiegando che il nuovo acquirente sembra avere un progetto "coerente con le idee del padre" e che la proprietà merita di essere vissuta e valorizzata.