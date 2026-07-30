La programmazione Mediaset di agosto continua a subire modifiche in vista della ripartenza della stagione televisiva autunnale. A partire da lunedì 24 agosto, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 cambierà ancora, con importanti novità che riguardano le serie turche e l'informazione.
Tra le principali variazioni spiccano la sospensione di "Tutto per la mia famiglia" dal daytime pomeridiano e la riduzione della durata di "Far Away", che andrà in onda con episodi più brevi.
Verità nascoste - Il diario arriva nel pomeriggio di Canale 5
Dal 24 agosto, alle 17:15, Canale 5 proporrà "Verità nascoste - Il diario", il programma condotto da Milo Infante, che occuperà la fascia pomeridiana per un periodo di circa due settimane.
La trasmissione farà da ponte verso il ritorno di "Dentro la notizia", il programma di approfondimento guidato da Gianluigi Nuzzi, previsto successivamente nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.
L'arrivo del nuovo appuntamento comporta inevitabilmente una riorganizzazione dell'offerta pomeridiana, con alcune produzioni che lasceranno temporaneamente spazio all'informazione.
"Tutto per la mia famiglia" sospesa dal daytime pomeridiano
La principale conseguenza del nuovo assetto riguarda "Tutto per la mia famiglia", la soap che, dal 24 agosto, non sarà più trasmessa nella fascia pomeridiana di Canale 5.
Al momento, la serie risulta sospesa dalla programmazione pomeridiana e non sono stati comunicati dettagli ufficiali su un eventuale ritorno in quella collocazione oraria.
Si tratta di una scelta legata esclusivamente alla riorganizzazione del palinsesto di fine estate, che punta a lasciare spazio al programma di approfondimento previsto nelle settimane precedenti alla nuova stagione televisiva.
"Far Away" continua, ma con episodi più brevi
Novità anche per "Far Away", che resterà regolarmente in onda ma subirà una riduzione della durata delle puntate.
La serie turca sarà infatti proposta con episodi di circa 30 minuti, una scelta che consentirà a Canale 5 di adattare la programmazione ai nuovi spazi disponibili nel pomeriggio.
La riduzione del minutaggio permetterà quindi alla fiction di proseguire la propria messa in onda, seppur con un formato più compatto rispetto alle settimane precedenti.
Come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 24 agosto
Con le modifiche introdotte da Mediaset, il daytime pomeridiano subirà una nuova configurazione:
- "Verità nascoste - Il diario", condotto da Milo Infante, andrà in onda alle 17:15 per circa due settimane.
- "Tutto per la mia famiglia" verrà sospesa dalla fascia pomeridiana.
- "Far Away" continuerà la programmazione con puntate di circa 30 minuti.
- Successivamente è previsto il ritorno di "Dentro la notizia" con Gianluigi Nuzzi, che riprenderà il proprio spazio nel palinsesto di Canale 5.
Le variazioni confermano la consueta strategia estiva di Mediaset, che nelle settimane che precedono l'avvio della nuova stagione televisiva rimodula il daytime per preparare il ritorno dei principali programmi di informazione e approfondimento.