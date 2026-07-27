Nuovo cambio di programmazione per il pomeriggio di Canale 5 a partire da lunedì 3 agosto. Mediaset ha deciso di riorganizzare la fascia dedicata alle soap turche per fare spazio a un nuovo titolo, My Sweet Lie, che debutterà nel daytime modificando gli orari delle altre serie di successo.

Le novità riguarderanno in particolare Far Away e Be My Sunshine, mentre resterà confermato l'appuntamento con Tutto per la mia famiglia, sempre in prima visione.

Far Away anticipa l'orario di messa in onda

La principale novità riguarda Far Away, che non andrà più in onda dalle 16:30, ma sarà trasmessa a partire dalle 16:15.

La soap turca prenderà quindi il via con un quarto d'ora di anticipo, mantenendo il ruolo di traino per il successivo appuntamento con Tutto per la mia famiglia, che continuerà a essere proposto dalle 17:15 con gli episodi in prima visione assoluta.

Be My Sunshine perde spazio: episodi ridotti a 30 minuti

A subire la modifica più significativa sarà Be My Sunshine.

La serie verrà infatti spostata alle 15:45 e avrà una durata decisamente più contenuta: gli episodi saranno di circa 30 minuti al giorno, con una riduzione dello spazio rispetto alla programmazione precedente.

Una scelta che consentirà a Mediaset di inserire una nuova produzione nel pomeriggio senza rinunciare alle soap già presenti nel palinsesto estivo.

Arriva My Sweet Lie: la trama della nuova soap turca

A determinare il riassetto del daytime è l'esordio di My Sweet Lie, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45.

La soap racconta la storia di Nejat, un uomo d'affari rimasto vedovo che cresce da solo la piccola Kayra. Per proteggere la figlia dal dolore della perdita della madre, l'uomo le fa credere che la donna sia ancora viva e le scrive, per anni, delle lettere firmandole a suo nome.

Quando la bambina desidera finalmente conoscere la madre, Nejat si ritrova in grande difficoltà. Il destino lo porta così a incontrare Suna, una giovane donna dal cuore generoso che, quasi per caso, finirà per interpretare il ruolo della madre agli occhi di Kayra.

Da quella bugia nasceranno situazioni imprevedibili, emozioni profonde e una storia d'amore destinata a cambiare la vita di tutti i protagonisti, tra segreti, colpi di scena e legami familiari sempre più intensi.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5 dal 3 agosto

Con l'arrivo di My Sweet Lie, il pomeriggio feriale di Canale 5 sarà così strutturato:

13:40 – Beautiful

– Beautiful 14:10 – Forbidden Fruit

– Forbidden Fruit 14:45 – My Sweet Lie

– My Sweet Lie 15:45 – Be My Sunshine

– Be My Sunshine 16:15 – Far Away

– Far Away 17:15 – Tutto per la mia famiglia

Una riorganizzazione che conferma la volontà di Mediaset di puntare sempre di più sulle soap turche, ormai protagoniste assolute del daytime estivo e capaci di conquistare ottimi risultati in termini di ascolti.