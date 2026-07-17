La serata televisiva di giovedì 16 luglio 2026 ha visto Canale5 imporsi nettamente sugli altri canali, grazie al successo dello show musicale ‘Battiti Live’. Il programma ha catturato l'attenzione di 1.812.000 spettatori, raggiungendo un significativo share del 18,7%, e si è così confermato come la scelta preferita dal pubblico per la fascia del prime time. Questa performance ha permesso a Canale5 di superare la concorrenza delle principali reti nazionali, consolidando la sua posizione di leadership nella programmazione serale.

I risultati del prime time: la sfida tra Canale5 e Rai1

Nella stessa fascia oraria del prime time, Rai1 ha proposto la replica della terza stagione dell'apprezzata serie ‘Doc – Nelle Tue Mani’. Questo medical drama ha conquistato il secondo posto tra i programmi più seguiti della serata, interessando 1.465.000 spettatori e registrando un share del 12,5%. Nonostante l'ottimo riscontro, non è riuscito a superare il primato di Canale5.

Anche altre emittenti hanno cercato di attrarre il pubblico. Italia1 ha trasmesso la serie ‘Chicago Med’, seguita da 806.000 spettatori con un 5,8% di share. Parallelamente, Rai2 ha offerto ‘La Finale. Italia‑Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino’, che ha raccolto 799.000 spettatori, ottenendo anch'essa un share del 5,8%.

Questi dati evidenziano la varietà delle preferenze del pubblico italiano.

Successo nell'access prime time: ‘La Ruota della Fortuna’ leader

Nella cruciale fascia dell’access prime time, Canale5 ha ottenuto un ulteriore e notevole successo con il game show ‘La Ruota della Fortuna’. Il programma ha coinvolto un impressionante numero di 3.765.000 spettatori, assicurandosi un eccezionale share del 24,6%. Subito dopo, Rai1, con ‘Affari Tuoi Mundial’, ha raggiunto 3.278.000 spettatori e un solido 21,5% di share, confermando l'elevato gradimento per i format di intrattenimento in questa fascia oraria.

I risultati degli altri canali nell'access prime time e nelle fasce successive hanno mostrato una distribuzione più frammentata dell'audience.

Rete4, con il suo programma di approfondimento ‘Zona Bianca’, ha convinto 740.000 spettatori, per un share del 7,5%. Su La7, ‘In Onda Prima Serata’ ha totalizzato 730.000 spettatori, con il 5,2% di share. Rai3, che proponeva ‘La Grande Opera all’Arena di Verona’, ha registrato un ascolto medio di 445.000 spettatori, pari al 3,6% di share. Infine, Il Nove, con ‘La Corrida’, ha avuto un riscontro di 320.000 spettatori, con il 2,6% di share.

In sintesi, la serata di giovedì 16 luglio 2026 ha evidenziato una netta affermazione dei programmi Mediaset. Canale5, in particolare, si è distinta per la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, primeggiando sia nel competitivo prime time con il suo format musicale, sia nell'access prime time con il suo show di intrattenimento, riaffermando il costante gradimento del pubblico per queste tipologie di offerta televisiva.