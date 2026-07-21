Dopo ventidue anni alla guida di ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3, Federica Sciarelli ha annunciato la sua uscita dal programma, scatenando una reazione immediata e sentita tra i telespettatori. La notizia dell’addio della storica conduttrice ha generato un’ondata di dispiacere e, soprattutto, un forte appello per un suo ripensamento. Sui social network, in particolare su Facebook e altre piattaforme, sono comparsi innumerevoli messaggi di ringraziamento e inviti a cambiare idea, con frasi che ricorrono con insistenza come ‘Ripensaci Fede’, ‘Resta con noi’ e ‘Non esiste Chi l’ha visto?

senza di te’.

Il forte legame con il pubblico

Il popolo dei fedelissimi del programma, affettuosamente soprannominati ‘Chilhavisters’, non sembra superare il ‘trauma’ della separazione. Invece di salutare la conduttrice, invocano via social un suo ripensamento. I commenti sotto il video con cui Federica Sciarelli ha ringraziato il pubblico al termine della sua ultima stagione alla guida di ‘Chi l’ha visto?’ sono quasi tutti dedicati a lei, testimoniando un legame profondo e duraturo. Molti utenti hanno espresso la difficoltà ad accettare l’idea di un futuro del programma senza il suo volto, sottolineando come la sua presenza abbia rappresentato lo spirito e l’identità della trasmissione di Rai3 per oltre due decenni.

C’è chi non usa mezzi termini: ‘Per me ‘Chi l’ha visto’ finisce qui. Non esiste ‘Chi l’ha visto’ senza Federica’, scrive un’affezionata spettatrice, raccontando di averla seguita ‘dai 18 ai 40 anni’. Un altro fan sintetizza il sentimento collettivo con poche parole: ‘Si chiude un’era’.

L'insostituibilità di Federica Sciarelli

Ma è soprattutto l’invito a ripensarci a emergere con forza. ‘Fede, non puoi farci questo. Tu sei ‘Chi l’ha visto?’ Ripensaci!’, implora un utente. Un altro scandisce con tono ‘ecclesiale’: ‘Resta con noi’. E ancora: ‘Rimani, ti prego. Non riusciremo a vederlo senza di te’. Il tema che ricorre più spesso è quello dell’insostituibilità. ‘Per me Chi l’ha visto sarai sempre tu’, scrive qualcuno.

‘Con te si chiude l’intero programma. Sei il suo spirito’, osserva un altro telespettatore. Il legame del pubblico con la Sciarelli emerge con emozione anche nei messaggi più brevi. ‘Piango dal giorno dell’addio’, confessa una fan. ‘Non riesco a non piangere’, scrive una spettatrice.

Il nodo della successione e il monito alla Rai

Mentre impazza il ‘toto-erede’ e la Rai si profonde nella difficile ricerca di un degno successore, tra i fan non sembra emergere un consenso su possibili candidati. Su nessuno dei papabili di cui si è vociferato finora si concentra un’attenzione simile a quella per la Sciarelli stessa. Sono pochissimi i commenti che accolgono con favore l’ipotesi di altri conduttori, e riguardano principalmente soluzioni interne al programma: qualcuno sostiene la candidatura dell’inviata Veronica Briganti, qualche altro accetterebbe al timone del format il volto della storica inviata Chiara Cazzaniga.

Ma in generale, i telespettatori non sembrano affatto pronti ad accettare l’idea di un futuro senza il volto che per ventidue anni ha incarnato il programma di Rai3. C’è chi parla di una ‘grande professionista, seria e preparata’, chi la definisce ‘una persona per bene’, chi ne elogia ‘garbo, equilibrio e umanità’. In questo contesto di forte attaccamento, c’è chi lancia un monito alla Rai: ‘Prima di affidare il programma a presentatrici allo sbaglio, mettetevi una mano sulla coscienza’. E ancora: ‘Spero che chi verrà dopo riesca a metterci il cuore oltre alla professionalità’. In attesa che la Rai sciolga il nodo arduo della successione, sul web i ‘Chilhavisters’ si sentono orfani, sperando in un inatteso dietrofront della loro conduttrice.