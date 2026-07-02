Si è conclusa un'era significativa per la televisione italiana: Federica Sciarelli ha salutato il pubblico di ‘Chi l’ha visto?’ al termine dell’ultima puntata, andata in onda mercoledì 1° luglio 2026 su Rai3. Dopo ben ventidue anni alla guida dello storico programma dedicato alla ricerca di persone scomparse, la giornalista ha espresso un profondo senso di gratitudine. Il suo addio segna la fine di un lungo e importante percorso televisivo, caratterizzato da un impegno costante e dalla costruzione di un rapporto di fiducia sia con i familiari delle persone coinvolte sia con gli spettatori.

Il commiato di Federica Sciarelli: gratitudine e bilancio di un'esperienza

Nel suo discorso di commiato, Federica Sciarelli ha rivolto parole sentite verso la rete, la redazione e, in particolare, verso i familiari che, nel corso di oltre due decenni, hanno scelto di affidarsi alla trasmissione. La conduttrice ha enfatizzato l’importanza della fiducia ricevuta, definendola un pilastro fondamentale del successo del programma. Ha inoltre riconosciuto il ruolo cruciale degli spettatori, il cui contributo attivo è stato spesso determinante nelle ricerche e nel ritrovamento di numerose persone. Sciarelli ha descritto i ventidue anni trascorsi al timone di ‘Chi l’ha visto?’ come una “bellissima passeggiata”, nonostante l'intensità e la complessità di ogni singola stagione.

Ha esteso i suoi ringraziamenti a Rai3, al Tg3 e a tutta la sua squadra, riconoscendo il valore umano e professionale dell’esperienza condivisa. Questo lungo viaggio televisivo è stato per lei un’opportunità unica di dare voce a chi non l’aveva, trasformando il programma in un punto di riferimento per la solidarietà e la ricerca di risposte in casi spesso disperati.

L'ultima puntata: il caso di Elisa Claps come simbolo

L’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’, che ha segnato l'addio di Federica Sciarelli, ha avuto un momento particolarmente significativo con il ritorno sul caso di Elisa Claps. Questa vicenda, tra le più emblematiche affrontate dal programma, rappresenta il simbolo dell’impegno instancabile della conduttrice nel dare voce alle famiglie delle persone scomparse.

La presenza in studio della madre di Elisa, Filomena Iemma, ha reso l'episodio ancora più toccante, evidenziando la continuità dell’impegno della trasmissione nel cercare risposte e nel mantenere viva l’attenzione su storie che hanno profondamente segnato sia il pubblico che la stessa conduttrice.

Attraverso la riproposizione di questo caso iconico, Sciarelli ha voluto ribadire la sua visione del programma: un costante impegno nel non abbandonare mai la ricerca della verità, anche a distanza di molti anni. Questo addio chiude un capitolo di grande rilevanza nella storia della televisione italiana, lasciando un’eredità di dedizione, sensibilità e un profondo senso di responsabilità sociale che ha contraddistinto la conduzione di Federica Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’.