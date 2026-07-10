La nota giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’, Csaba dalla Zorza, ha vissuto un momento di grande paura a seguito di un incidente domestico. L’episodio, da lei stessa raccontato attraverso i suoi canali social, l’ha vista protagonista di una caduta dalle scale nella propria abitazione, culminata con un impatto della fronte contro il pavimento. La perdita di conoscenza, avvenuta mentre scendeva gli ultimi gradini, è stata attribuita a possibili cause quali il caldo, un calo di pressione o la stanchezza.

Il tempestivo soccorso e le cure mediche

L’improvvisa caduta ha reso necessario il tempestivo intervento dei soccorsi, con il trasporto di Csaba dalla Zorza in ospedale a bordo di un’ambulanza.

La giudice ha espresso pubblicamente la sua gratitudine ai volontari che l’hanno assistita e al personale medico e infermieristico del Policlinico di Milano, dove è stata accolta, visitata e monitorata. Fortunatamente, gli accertamenti non hanno rivelato fratture, ma soltanto un bernoccolo sulla fronte che ha destato preoccupazione iniziale, ma che, come ha rassicurato la stessa Csaba, è già in fase di riassorbimento.

Le condizioni attuali e il messaggio di gratitudine

Attualmente, Csaba dalla Zorza ha comunicato di sentirsi meglio e ha voluto rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento a tutte le persone che le sono state vicine in questo difficile frangente. Ha evidenziato l’importanza del supporto ricevuto, sia dai soccorritori che dal team sanitario, e da coloro che l’hanno assistita nell’immediato.

Il suo messaggio si è concluso con un ringraziamento speciale alla Ca’ Granda di Milano, riconosciuta come un’istituzione storica e fondamentale, un luogo di cura e accoglienza per chiunque ne abbia bisogno.

Csaba dalla Zorza: carriera e successo televisivo

Csaba dalla Zorza è una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano, ampiamente conosciuta e apprezzata per il suo ruolo di giudice nel popolare programma ‘Cortesie per gli ospiti’. Oltre alla sua affermata carriera sul piccolo schermo, si è distinta come autrice di numerosi libri dedicati al mondo della cucina e al lifestyle, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico per la sua eleganza e la sua profonda competenza nel campo dell’ospitalità domestica e del buon vivere.