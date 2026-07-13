Si sono svolti da poco i palinsesti Rai per la prossima stagione e Rai Fiction è, come ogni anno, in prima linea. In particolare nel periodo autunno 2026/inverno 2027 ci saranno diversi ritorni attesi e tante nuove storie, che sono pronte ad appassionare il pubblico.

I sequel delle serie di successo di Rai 1 dell'autunno 2026

Il grande e atteso ritorno è quello di Doc - Nelle tue mani con la sua quarta stagione. Otto le puntate previste con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Gabriele Falsetta, Laura Cravedi, Alessandro Piavani, Elisa Wong, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio, Sara Lazzaro, Giacomo Giorgio.

Dopo un anno di aspettativa, Doc è pronto a rientrare al Policlinico Ambrosiano per dedicarsi alla cura dei suoi pazienti. Ma al suo ritorno trova il reparto di Medicina Interna stravolto da una nuova gestione che ha drasticamente tagliato fondi, personale e posti letto. Andrea Fanti non può rassegnarsi a questo smantellamento, anche se la sua strenua battaglia rischia di ferire profondamente Giulia, la persona a cui è più legato. I due dovranno ritrovare un'intesa per salvare il reparto dai tagli e proteggere l'intero Ambrosiano da uno scandalo imminente che ne minaccia l'esistenza.

Lunetta Savino invece è pronta a tornare con Libera 2, dopo l'ottimo successo della prima stagione. Con lei, nel corso delle tre puntate, troveremo anche Matteo Martari, Monica Dugo, Claudio Bigagli, Daisy Pieropan, Neva Leoni, Roberto Citran, e Gaetano Bruno.

Dopo aver ritrovato un fragile equilibrio familiare accanto alla nipote Clara e a Pietro, il padre della ragazza, Libera Orlando torna in aula per presiedere un processo delicato e molto esposto: un giovane rapper è accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata. L’esito sembra già scritto, ma l’arrivo di Nina De Angelis, testimone chiave e giovane donna dal passato complesso, rimette tutto in discussione, anche nella vita della famiglia. Pietro ne resta coinvolto in modo sempre più profondo, spinto da un sentimento che rischia di incrinare il rapporto appena ritrovato con Clara. A complicare il quadro arriva Cesare Scuderi, magistrato brillante e ingombrante, legato al passato siciliano della giudice; la sua presenza riapre vecchie ferite e destabilizza Libera, mentre un sentimento imprevisto spinge la sorella Isabella verso di lui.

Aula e legami familiari si intrecciano sempre più, tra testimonianze instabili, pressioni mediatiche e minacce che complicano il processo. Ancora una volta la famiglia Orlando si scopre imperfetta e rumorosa, ma unita proprio quando tutto sembra mettere a rischio i legami familiari.

Terza stagione in arrivo, in autunno, per I casi di Teresa Battaglia - Figlia della Cenere, quattro puntate con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, Sara Drago. Cinque mesi dopo il caso della Ninfa Dormiente, il commissario Teresa Battaglia, con gli ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi, indaga su un nuovo omicidio: un uomo trovato morto, il cui cadavere riporta i segni di una violenza efferata esercitata post mortem.

A questo delitto ne seguono altri, perpetrati con lo stesso modus operandi: l’azione di un serial killer che punisce vittime legate da un segreto oscuro. Mentre Teresa decifra la mente contorta dell'assassino, un'ombra riaffiora dal suo passato: l'ex marito Sebastiano. Tornato a Udine con la nuova compagna, Sebastiano accusa Teresa di minacce anonime, costringendola a un confronto doloroso. Tra indagini letali e traumi personali, Teresa combatte per giustizia e sopravvivenza.

Le nuove fiction di Rai 1 per la stagione 2026/2027

Tra i nuovi titoli che vedremo nel prossimo autunno 2026 c'è la serie evento La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, tre puntate con Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e Edoardo Pesce.

I Panini - madre, padre e otto figli - lasciano la campagna per la città con pochi soldi in tasca e tante speranze nel cuore. Al centro della famiglia c’è Olga, la madre: una donna visionaria, capace di sognare senza mai perdere di vista ciò che conta davvero. “Andiamo a vedere!” è il suo motto, un invito a guardare avanti anche quando il futuro è incerto. In una Modena che si rialza dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, è Olga a spingere la famiglia verso una scommessa: comprare un’edicola, destinata a diventare una finestra sul mondo e sui desideri degli italiani. Lì, i Panini capiscono che i sogni diventano grandi quando sono alla portata di tutti e decidono di investire in qualcosa di umile ma democratico come le figurine.

Dopo fallimenti e sacrifici, ma restando sempre uniti, trasformano un’idea semplice in un miracolo che varca i confini nazionali: il 1970 e i Mondiali di calcio in Messico segnano la consacrazione in tutto il mondo del mito delle figurine, dell’impresa straordinaria, costruita con coraggio, di una famiglia apparentemente ordinaria.

Marco Bocci sarà invece protagonista di 177 giorni - Il rapimento di Farouk, tre puntate con protagonisti anche Antonia Desplat, Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Rose Aste, Enrico Inserra, Giacomo Fadda, Giulia Bellanzoni, Leonardo Capuano, Andrea Tedde, Martina Tore, Filippo Papa, Anna Chiara Fattore, Alessandro Gazale, Fabrizio Sabatucci. Il racconto del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992.

Una famiglia straniera che vive da tempo nell’isola: un padre, una madre, due bambini. Sembrerebbe il paradiso terrestre se un giorno la violenza non irrompesse cambiando per sempre la vita di queste persone: il piccolo Farouk, 7 anni, viene rapito in casa da un gruppo di banditi sotto gli occhi sconvolti e impotenti dei suoi genitori e della sorellina. Comincia così un incubo che durerà 177 giorni e che terrà con il fiato sospeso l’Italia intera. Un evento storico che arriverà a mettere in crisi persino lo Stato. Uomini e donne, che di fronte a un fatto sconvolgente come il sequestro di un bambino, si trovano a scoprire in sé stessi risorse, limiti, emozioni e istinti che non sapevano di avere.

E che vedono messi alla prova i legami più stretti e le certezze più salde.

Tutto l'amore che resta è invece una nuova serie in quattro puntate con Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella, Adriana Savarese, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli. Vittoria è una diciassettenne della Roma bene costretta a trasferirsi in provincia dopo che la madre ha iscritto il fratello autistico Matteo al Liceo Helen Keller, specializzato nel fornire supporto pratico ed emotivo ad alunni con disabilità e alle loro famiglie. Dopo l’iniziale rifiuto per la nuova realtà, Vittoria dovrà superare i propri pregiudizi per diventare parte di un gruppo di ragazzi affiatati alle prese con i problemi tipici dell’adolescenza: la ribellione nei confronti di genitori iperprotettivi, le prime esperienze sentimentali, i complicati rapporti d’amicizia; tutto insieme agli ostacoli derivanti dalle loro disabilità.

Il cammino di crescita personale di Vittoria verrà sconvolto da un evento oscuro del passato che riaffiorerà con forza per metterla alla prova, costringendola a scegliere tra sé stessa e ciò che è giusto fare.

Tra le fiction della prossima stagione ci sarà spazio anche per Una finestra vista lago, quattro puntate con Antonio Folletto, Giulia D'Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Gianmarco Vettori, Leo Besozzi, Paola Minaccioni e Antonio Catania. La serie prevista nella scorsa primavera, vedrà la luce nel prossimo autunno. Anni Trenta. Il giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò riceve il suo primo incarico come comandante nella stazione di un piccolo paese del Nord affacciato su un lago.

Vi arriva dalla natìa Calabria con Maristella, l’amatissima moglie, e una valigia piena di sogni e di timori sulla capacità di assolvere ai suoi doveri in un luogo lontano e sconosciuto; un luogo dove scoprirà presto che non è facile farsi accettare. Attraverso storie a volte realistiche e a volte surreali, seguiremo il romanzo di formazione di Maccadò, di Maristella e del piccolo Vinicio, orfanello alla ricerca di una famiglia. Ma anche del brigadiere Letterio Misfatti, una sorta di Virgilio siciliano che insieme alla moglie Agata accompagnerà la coppia del Sud Italia alla scoperta di quella piccola comunità sulle rive del lago, chiusa nei propri riti e segreti. Maccadò troverà un percorso contrassegnato da pregiudizi e ostacoli, tanto da convincersi che l’unica strada sia il trasferimento.

Ma sarà la scelta giusta?

Nel prossimo autunno/inverno arriverà su Rai 1 anche Thomas, fiction già composta da tre stagioni. La prima, in sei puntate, racconta le vicende di Thomas, un ragazzo con una grande passione per la musica, che s'iscrive, insieme alla sorella Carol, allo Studio 20, un'accademia di canto, ballo e recitazione. Qui Thomas vivrà un'intensa storia d'amore con Camilla. Amori, amicizie, scontri e sotterfugi caratterizzeranno lo Studio 20, che vivrà un momento di forte crisi, a causa di un'ingente somma di debiti. Questo potrebbe portare alla chiusura definitiva della scuola. Un altro triste evento sconvolgerà tutti gli equilibri: Thomas subirà un grave incidente e la vita di tutti i protagonisti sarà messa a dura prova, provocando, in ognuno di loro, inevitabili cambiamenti.

Riuscirà Thomas a realizzare il suo grande sogno? Protagonisti della serie Alessio Catenazzo, Laura Adriani, Vittoria Puccini, Daniele Pecci, Luca Capuano, Ludovica Bizzaglia, Brenno Placido, Violetta Zironi, con la partecipazione straordinaria di Raffaella Carrà, scomparsa pochi anni fa. In contemporanea alla prima stagione, partirà la tournée di Thomas - Il Musical, un grande spettacolo che vedrà i giovani protagonisti della serie calcare i teatri d'Italia. Il musical, previsto nella precedente stagione, è stato posticipato di alcuni mesi, rispetto al previsto, al fine di ultimare i lavori di ristrutturazione del teatro di Napoli, da cui partirà lo spettacolo, che toccherà anche altre città tra cui Milano, Roma, Firenze, Sanremo, Bari e Lecce.

Una piccola formalità è il titolo di un'altra nuova serie in tre puntate con Pilar Fogliati, Lorenzo Richelmy, Stefano Rossi Giordani, Alessio Boni, Martina Iacomelli, Alice Bortolani, Carlotta Natoli. In una Milano frenetica e contraddittoria, dove coesistono giovani precari, affermati professionisti e influencer, anche le ambizioni e gli amori corrono veloci. Rachele ha trent’anni, vive in un seminterrato in periferia con la sua migliore amica e collega Arianna e lavora come giornalista per la rivista di costume «Chic&Glam». Il suo sogno però è un altro: entrare nella redazione de «L’eco di Milano», una testata che si occupa di grandi inchieste in cui lavora Pietro, reporter idealista con il fascino dell’intellettuale. L’improvvisa eredità di uno zio sconosciuto la trascina in un intreccio di segreti familiari e le fa ritrovare un vecchio compagno di classe, l’arrogante ma sexy notaio Manfredi. Quella che sembra una semplice procedura burocratica, una piccola formalità appunto, si trasforma presto in un'avventura piena di colpi di scena, segreti di famiglia e rivelazioni inaspettate. La giornalista dovrà fare i conti con le proprie illusioni, con le scelte che rimanda da troppo tempo e con la paura e il coraggio di diventare davvero adulta.

Rai 1 proporrà anche una miniserie in due puntate: Livatino - Il giudice e i suoi assassini, con Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninn iBruschetta, Brenno Placido. Negli anni Ottanta, nell’agrigentino, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Livatino combatte il potere mafioso colpendone patrimoni, interessi economici e radicamento nel territorio, mentre gli stiddari avanzano nella provincia conquistando spazio e consenso. In un chiasmo narrativo che oppone legge e violenza, giustizia e sopraffazione, i due percorsi si avvicinano fino al 21 settembre 1990, quando un commando della Stidda uccide il magistrato. La sua testimonianza di giustizia e fede lo renderà un simbolo della lotta alla mafia e il primo magistrato della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica.

Il TV movie su Guareschi

Giovannino Guareschi - Non muoio neanche se mi ammazzano è un tv movie con Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Maurizio Donadoni, Andrea Roncato, Salvatore Striano. Il ritratto di un intellettuale istrionico, combattivo e passionale, che mostra al contempo il lato più intimo dell’uomo, legato a valori genuini e semplici. Nella vita di Guareschi convivono due costanti: l’amore per la moglie Ennia, sempre al suo fianco, e quello per la sua terra natìa, la Bassa Padana, alla quale si ispirerà per il fortunato Mondo Piccolo, il suo capolavoro. Un microcosmo rassicurante nel quale si rispecchiavano gli italiani, divisi tra simpatiche beghe tra vicini di casa e contrapposizioni politiche, il cui straordinario successo editoriale condusse Guareschi all’avventurosa trasposizione cinematografica delle vicende di Don Camillo e Peppone, un altro indiscutibile trionfo.

Un altro tv movie sarà La promessa di Patrizio con Ciro Minopoli, Antonia Truppo, Fortunato Cerlino, Erasmo Genzini, Azzurra Mennella, con l’amichevole partecipazione di Patrizio Oliva. Napoli, 1969. La famiglia Oliva vive in un piccolo appartamento di Poggioreale, sostenuta dalla forza della madre Catena e dal lavoro del padre Rocco. Tutte le speranze di riscatto sono affidate a Ciro, quattordici anni, calciatore di grande talento già seguito da un procuratore del Napoli. Un tumore alle ossa gli porta via però prima una gamba e poi la vita. Prima di morire, Ciro vede il fratellino Patrizio difenderlo a pugni da un ragazzo più grande e gli rivela che anche lui ha un dono: quello di saper boxare. Gli fa promettere che diventerà campione al posto suo. Mentre il padre Rocco si perde nell’alcol, Patrizio entra nella palestra Fulgor, dove il maestro Ernesti lo forgia con disciplina. Resta accanto a lui Catena, che dopo la perdita di Ciro e l’abbandono di Rocco diventa l’unico punto fermo di Patrizio: è a lei che il figlio torna dopo ogni caduta, dentro e fuori dal ring. Grazie alla boxe forma il suo fisico, grazie agli insegnamenti di sua madre il suo animo. Intanto si innamora di Nilia e vede l’amico d’infanzia Paolo cadere nella malavita. Una grave lesione alla mano destra - la “mano di cristallo” - rischia di fermarlo, finché la morte violenta di Paolo non gli restituisce la rabbia per combattere. Round dopo round, Patrizio impara a vincere con il solo sinistro e con un gioco di gambe brillante, fino a conquistare il titolo europeo dei superleggeri: l’inizio della carriera indimenticabile di Patrizio Oliva, “lo Sparviero” di Napoli, una delle più grandi leggende della boxe mondiale.

Infine, l'ultimo tv movie che proporrà Rai 1 è Sul cammino di Francesco - La vita di Biagio Conte. Palermo, primi anni Novanta. Biagio Conte, un ragazzo della borghesia palermitana, rinuncia a tutto per dedicarsi agli ultimi, come un moderno San Francesco. Dopo un periodo di ricerca interiore e spirituale ad Assisi, comprende pienamente la sua vocazione al servizio dei più poveri. Sotto i portici della stazione di Palermo fonda la Missione di Speranza e Carità, rischiando la vita per offrire rifugio e dignità. Attraverso gesti estremi come lo sciopero della fame, riesce a ottenere spazi e attenzione per chi vive ai margini. Il suo esempio scuote la comunità di Palermo: volontari, religiosi e istituzioni si uniscono, trasformando il sogno di un uomo in un progetto collettivo. La sua opera diventa così un simbolo concreto di solidarietà, capace di restituire speranza a migliaia di persone. Protagonisti di questo film Alessio Vassallo, Donatella Finocchiaro e la partecipazione straordinaria di Antonio Catania.