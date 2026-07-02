Fabio Fazio amplia la sua offerta televisiva con un nuovo appuntamento. Oltre alla consueta puntata domenicale di Che Tempo Che Fa, il conduttore porterà “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” ogni mercoledì in prima serata sul Nove. L'annuncio ufficiale di Warner Bros. Discovery conferma l'avvio della novità dalla prossima stagione televisiva, un secondo slot per il format.

“Il Tavolo”: il format del mercoledì sera

L'approdo de “Il Tavolo” al mercoledì sera sul Nove valorizza gli elementi di successo: conversazioni informali, comicità e improvvisazione.

Offre al pubblico uno spazio di intrattenimento che coniuga attualità e leggerezza, con la spontaneità del "Tavolo" domenicale.

Le dichiarazioni di Fazio e Warner Bros. Discovery

Fabio Fazio ha espresso il suo entusiasmo: “Dalla prossima stagione doppio appuntamento! È un esperimento interessante e gratificante per tutti noi. Ci fa molto piacere invitare al nostro tavolo un nuovo pubblico il mercoledì in prima serata. Insomma, è tempo di esami e siamo stati promossi.”

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Sud Europa, ha sottolineato come il debutto in prima serata de “Il Tavolo” sia un riconoscimento del valore editoriale del programma. Conferma che i format di qualità meritano spazi rilevanti.

La novità rafforza la sua fiducia nel conduttore e nel suo progetto, consolidando la sua presenza sul Nove con due appuntamenti.

Prospettive e consolidamento del successo

Il raddoppio settimanale è un'evoluzione per il talk show domenicale. L'appuntamento del mercoledì in prima serata amplia le opportunità di confronto e intrattenimento, offrendo un nuovo momento di aggregazione e leggerezza. Il format del “Tavolo”, apprezzato per la sua spontaneità, raggiungerà un pubblico più vasto e consoliderà il successo. La strategia di Warner Bros. Discovery valorizza contenuti di qualità e rafforza l'offerta con volti e format affermati.