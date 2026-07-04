Eleonora Daniele si prepara a una nuova avventura televisiva, debuttando in prima serata su Rai3 con il programma ‘Le cose che non sai’. La conduttrice ha espresso entusiasmo e determinazione per questa sfida, sottolineando la sua passione per il lavoro. Daniele ha spiegato che, oltre agli impegni professionali, dedica il tempo libero alla figlia, confermando il suo spirito stakanovista.

‘Le cose che non sai’: Storia e curiosità

Il nuovo format, in onda in autunno, esplora fatti storici poco noti e curiosità, invitando il pubblico a riscoprire eventi e personaggi trascurati.

Daniele ha dichiarato che la preparazione richiede studio approfondito, per offrire contenuti originali e stimolanti. Il progetto si inserisce nei programmi di approfondimento di Rai3, offrendo una prospettiva diversa su temi storici e culturali.

Rai3: Novità e ritorni in autunno

Il debutto di Eleonora Daniele in prima serata è una delle principali novità di Rai3. Accanto a ‘Le cose che non sai’, la rete rilancia altri programmi di approfondimento: Report, Petrolio e Blu Notte – Misteri dimenticati. Queste scelte testimoniano la volontà di Rai3 di puntare su contenuti di qualità e volti noti, offrendo al pubblico una programmazione variegata, attenta all’attualità e alla cultura.

Eleonora Daniele: Carriera e vita privata

Eleonora Daniele è una conduttrice televisiva italiana nota per la sua lunga esperienza alla guida di programmi di informazione e approfondimento. Nella sua carriera si è distinta per professionalità e dedizione, diventando un volto di riferimento per il pubblico. Oltre al lavoro, Daniele dedica grande attenzione alla sua famiglia, in particolare alla figlia.