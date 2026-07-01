Debutta su Prime Video la serie “Elle”, atteso prequel del celebre film del 2001 “La rivincita delle bionde”. Dal 1° luglio, gli otto episodi disponibili sulla piattaforma esplorano la gioventù di Elle Woods, il personaggio iconico. La produzione ha già confermato una seconda stagione, già in produzione. La narrazione ci trasporta nei complessi anni del liceo, a Seattle nel 1995, dove una giovane Elle, trasferitasi dalla solare Bel Air con la sua famiglia, affronta dinamiche scolastiche e sociali diverse da quelle note.

La protagonista, interpretata da Lexi Minetree, è una Elle Woods adolescente che deve adattarsi a un ambiente descritto come “una città in cui piove 160 giorni all'anno, dimenticata da Dio e da Gucci”.

L'idea di esplorare l'adolescenza di questo personaggio è nata da Reese Witherspoon, l'attrice originale di Elle. Attraverso la sua casa di produzione Hello Sunshine, Witherspoon ha coinvolto Laura Kittrell, veterana della comedy, che ha creato la serie con Caroline Dries. Il cast include June Diane Raphael e Tom Everett Scott nei ruoli dei genitori di Elle, e James Van Der Beek, nei panni del candidato sindaco Dean Wilson. È stata la sua ultima interpretazione, essendo l'attore scomparso a febbraio a 48 anni.

L'adolescenza di Elle Woods nella Seattle degli anni Novanta

Il contesto scolastico di Seattle è molto diverso da quello californiano. Qui non esistono cheerleader o reginette, e persino la squadra di football è assente, in un ambiente dove, come osserva la stessa Elle, “tifare per i maschi è poco femminista”.

Gli studenti si dedicano alla corsa campestre e organizzano collette per sostenere il personale scolastico sottopagato. La cultura giovanile è intrisa di musica grunge, con dibattiti tra i fan di Eddie Vedder e Kurt Cobain, lo scambio di fanzine e un abbigliamento caratterizzato da jeans sdruciti e camicie di flanella, tipici degli anni Novanta.

La trama segue il classico archetipo del “fish-out-of-water”, già cardine del successo de “La rivincita delle bionde”. Elle e i suoi genitori devono imparare a navigare un mondo opposto a quello che conoscono. L'ambientazione e gli elementi pop degli anni Novanta rendono la serie riconoscibile e attraente per il pubblico young adult, target su cui Amazon punta con successo, come dimostrano “The Summer I Turned Pretty” e “Off Campus”.

Successo e impatto generazionale

La serie, sviluppata da Hello Sunshine con la collaborazione di Kittrell e Dries, è stata concepita per unire diverse generazioni. “L'idea è mettere insieme davanti alla tv madri e figlie”, hanno affermato June Diane Raphael e Lexi Minetree durante un evento di presentazione a Beverly Hills, in una villa che richiamava quella che la famiglia Woods lascia a inizio stagione. Il trailer, lanciato a inizio giugno, ha superato i 10 milioni di visualizzazioni, segno di un forte interesse.

L'arrivo di questa nuova interpretazione di Elle Woods si inserisce in un periodo in cui Prime Video sta rafforzando la sua offerta per il pubblico giovane. La presenza di attori adulti, tra cui James Van Der Beek, aggiunge richiamo anche per gli spettatori più maturi.

La sua scomparsa a febbraio rende questa partecipazione particolarmente significativa, trattandosi della sua ultima interpretazione. Il riscontro positivo conferma l'impatto e l'attesa generati dalla serie.